Momentos de tensión por un incendio en el barrio San Pablo

Se desató este sábado por la tarde en la calle Río Santiago y General Roca. Otra vez el fuego generó temor en Cipolletti.

Un voraz incendio en el patio de una vivienda generó alarma y momentos de tensión este sábado en Cipolletti , provocando una densa cortina de humo que afectó a varios edificios vecinos.

El siniestro se desató de manera imprevista en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Río Santiago y General Roca . Según confirmaron fuentes oficiales, las llamas se originaron en una enredadera de un patio interior.

Debido a las características del material vegetal, el fuego se propagó con rapidez , generando una columna de humo negro y espeso que invadió las propiedades linderas y asustó a los residentes de la zona.

Rápido despliegue y control de la situación

Ante el peligro inminente de propagación, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. Intervino una dotación de bomberos que se desplazó rápidamente hasta el lugar del hecho.

cuartel bomberos

Gracias al eficaz operativo de los brigadistas, las llamas pudieron ser sofocadas antes de que ingresaran a la estructura principal de la casa o a los departamentos cercanos.

"Fue algo rápido, ya se logró apagar", indicaron desde el cuartel de Bomberos a LM Cipolletti, llevando tranquilidad a la comunidad tras el despliegue realizado.

Incendio (2)

Sin heridos que lamentar

Al momento de iniciarse el incendio, los moradores estaban en la vivienda, lo que sumó preocupación en los primeros minutos de la emergencia. Sin embargo, las autoridades ratificaron que no hubo heridos ni personas afectadas por la inhalación de humo, registrándose únicamente daños materiales menores en el sector del patio