Tras el incendio en La Anónima, siguen las zonas calientes: prohibido pasar por la zona

El jefe de Bomberos, Gustavo Cardozo, informó que persisten “zonas calientes” en el depósito de La Anónima. Renuevan el pedido de no transitar por le lugar.

Tras el incendio, está prohibido circular por inmediaciones al depósito de La Anónima.

El jefe del cuerpo de Bomberos de Cipolletti , Gustavo Cardozo , confirmó que aún persisten “zonas calientes” dentro del depósito de La Anónima afectado por el incendio registrado en la madrugada del martes 2 de junio, lo que obliga a sostener el operativo de prevención en el lugar.

El funcionario explicó que, si bien el perímetro externo ya se encuentra controlado, en el interior del predio continúan registrándose puntos con temperatura elevada producto de la combustión interna de materiales.

En ese contexto, Cardozo advirtió además que la estructura del edificio quedó debilitada tras el siniestro, lo que incrementa los riesgos operativos y mantiene restringido el acceso de los equipos de emergencia mientras avanzan las tareas de enfriamiento y control.

Contaminación en el interior del perímetro

Más allá del riesgo estructural, el predio concentra también un problema ambiental de consideración. Aunque el perímetro externo se encuentra enfriado gracias a la intervención sostenida de los Bomberos Voluntarios, en el interior del área clausurada, se registran ''zonas calientes'', producto de la diversidad de mercaderías que se almacenaban en el depósito.

En el lugar se almacenaban alimentos, electrodomésticos, prendas de vestir y artículos de consumo masivo que abastecían cerca de 30 sucursales de la cadena de supermercados en toda la región.

La causa del incendio: accidental, pero no fortuita

En paralelo a las tareas operativas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti finalizó el peritaje encargado para determinar el origen del incendio iniciado en la madrugada del martes 2 de junio.

Las conclusiones del informe firmado por el jefe institucional, Gonzalo Cardozo, confirmaron que el fuego se desató en un galpón externo contiguo al depósito, una construcción abandonada que albergaba una gran cantidad de material combustible sólido, principalmente maderas y otros elementos que favorecieron la propagación.

VALLADO GALPON LA ANONIMA (1) Tras el incendio, está prohibido circular por inmediaciones al depósito de La Anónima. Estefania Petrella

Según el documento pericial, las llamas avanzaron de forma ascendente hasta alcanzar las aberturas del sector este del depósito, por donde ingresaron al interior. Una vez dentro, la combinación de una carga de fuego significativa con el aporte de oxígeno permitió una propagación de enorme velocidad e intensidad que terminó por arrasar los cerca de 10.000 metros cuadrados cubiertos de la instalación.

El peritaje concluye que el incidente se encuadra en la categoría "Hipotético-Accidental": no se encontraron acelerantes ni elementos propios de un inicio deliberado, aunque los investigadores no descartan que tales elementos pudieran haber sido consumidos por el propio fuego.

Recomendación a los vecinos

Mientras avanza el proceso para la remoción, el Comité de Guardia —integrado por Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Medio Ambiente, referentes de La Anónima y autoridades municipales— mantiene activo el operativo de contención. El tránsito permanece interrumpido sobre calle Toschi desde su intersección con Medela hasta el ingreso al estacionamiento del Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel.

La evaluación sobre la posibilidad de habilitar la circulación de vehículos livianos en el área continuará en función del avance de los trabajos y de los resultados de las inspecciones técnicas que se realicen en los próximos días.