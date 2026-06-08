Qué pasa en el depósito incendiado de La Anónima: el riesgo que mantiene en alerta a Cipolletti

Mientras retiran residuos contaminantes, evalúan el estado del edificio incendiado. La circulación permanece restringida por seguridad.

El Comité de Guardia mantiene activo el operativo en el predio ubicado sobre calle Toschi al 600.

A varios días del incendio que destruyó el depósito de La Anónima en Cipolletti, las tareas de limpieza y saneamiento continúan bajo estrictas medidas de seguridad .

El Comité de Guardia mantiene activo el operativo en el predio ubicado sobre calle Toschi al 600, donde todavía se trabaja sobre una importante masa de residuos contaminados generada por la gran cantidad de materiales afectados por el fuego.

Según informaron desde el Municipio, durante esta semana se intensificaron las tareas de remoción para trasladar esos desechos a disposición final como residuos contaminantes .

El riesgo que mantiene en alerta a las autoridades

Uno de los principales focos de preocupación sigue siendo el estado de la estructura que quedó en pie luego del siniestro.

Los especialistas realizan evaluaciones permanentes para determinar si existen condiciones que permitan habilitar nuevamente el tránsito liviano en la zona.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA DIA DESPUES ECP (67) El depósito de La Anónima resultó totalmente destruído por el fuego. Un dron de LMCipolletti recorrió el interior y tomó imágenes que muestra las consecuencias del siniestro. Estefania Petrella

Por el momento, la posibilidad sigue bajo análisis debido a que las vibraciones generadas por el paso de vehículos podrían provocar desprendimientos o incluso el desmoronamiento de sectores comprometidos del edificio.

Cómo siguen los cortes y desvíos

Mientras continúan las inspecciones, el tránsito permanecerá interrumpido sobre calle Toschi desde la intersección con Medela hasta el ingreso al estacionamiento del Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel.

TRANSITO ECP Estefania Petrella

Las autoridades solicitaron a conductores y vecinos respetar la señalización preventiva y utilizar caminos alternativos para evitar inconvenientes.

Un operativo conjunto para controlar la situación

Las tareas son coordinadas por el Comité de Guardia, integrado por Bomberos Voluntarios, Protección Civil, personal de Medio Ambiente, representantes de La Anónima y autoridades municipales.

El objetivo es completar la remoción de los materiales contaminantes y avanzar hacia la etapa final de limpieza, que permitirá definir los próximos pasos respecto de la estructura afectada por el incendio.