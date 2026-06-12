Denunció un incendio, el seguro no respondió y hubo demanda

Una vecina sufrió un principio de incendio en su vivienda y, pese a contar con un seguro, no obtuvo respuesta de la empresa. El caso llegó a la Justicia. ¿Qué se resolvió?

Una vecina demandó a su aseguradora tras no recibir respuesta luego de un incendio en su vivienda.

Un incendio registrado en el quincho de una vivienda de Cinco Saltos durante la madrugada generó importantes daños materiales y derivó en un extenso reclamo por parte de la propietaria, quien contaba con cobertura contra siniestros en el hogar. El episodio, que fue controlado por la propia familia, dio inicio a un conflicto con la compañía aseguradora ante la falta de respuestas frente a la denuncia realizada.

El hecho se registró mientras la familia descansaba. El humo y las altas temperaturas los alertaron, lo que permitió actuar con rapidez y evitar consecuencias mayores. Con un matafuegos lograron controlar las llamas sin necesidad de intervención de bomberos, aunque los daños fueron evidentes.

El sector afectado fue el quincho de la vivienda, donde quedaron marcas visibles del fuego: paredes ennegrecidas, deterioro en la parrilla y diversos bienes dañados tanto por las llamas como por el hollín. La propietaria contaba con una póliza de seguro de tipo combinado familiar, que incluía cobertura específica contra incendios en el hogar.

Comisaría Cinco Saltos.jpeg La vecina de Cinco Saltos realizó los pasos solicitados por la aseguradora que incluía una exposición policial. Archivo

Reclamos sin respuesta y costos asumidos

Tras el siniestro, la damnificada inició el proceso para activar la cobertura contratada. Sin embargo, el trámite no pudo realizarse de manera inmediata debido a la modalidad de atención vigente en ese momento. Una vez formalizada la denuncia, presentó los detalles de los daños y cumplió con los requerimientos de la aseguradora, entre ellos una exposición policial en la Comisaría Séptima de Cinco Saltos.

A pesar de haber completado los pasos exigidos, la respuesta nunca llegó. Frente a la falta de definiciones, la mujer envió intimaciones formales e impulsó una instancia de mediación prejudicial, que concluyó sin acuerdo. Con el paso del tiempo y ante la necesidad de recuperar condiciones habitables en su vivienda, decidió afrontar por cuenta propia los gastos de reparación, sin recibir reintegro alguno.

El conflicto llega a la Justicia

La controversia derivó en una demanda por daños y perjuicios que se tramitó en el fuero Civil de Cipolletti. Durante el proceso, la compañía aseguradora reconoció la existencia del contrato, pero rechazó los hechos denunciados, cuestionó la magnitud de los daños y argumentó que la presentación del siniestro se había realizado fuera de plazo.

Además, impugnó la aplicación de una multa civil. No obstante, uno de los puntos centrales del expediente fue la falta de respuesta de la empresa dentro de los plazos legales. Según se analizó, la firma no se pronunció sobre el derecho de la asegurada ni solicitó información adicional en el término de 30 días, lo que tuvo consecuencias determinantes en el análisis judicial.

E.C.P CAMARA LABORAL (3) El fuero civil de Cipolletti resolvió el caso. Estefania Petrella

Pruebas y testimonios clave

La resolución del caso se apoyó en una serie de pruebas que permitieron reconstruir lo ocurrido. Declararon vecinos que confirmaron el principio de incendio en el quincho y describieron los daños visibles en la estructura. También brindó testimonio la productora asesora que intervino en la contratación del seguro.

A esto se sumaron fotografías, formularios de denuncia y presupuestos de reparación, todos validados durante el proceso judicial. El conjunto de evidencias resultó consistente y permitió acreditar tanto la existencia del siniestro como el alcance de los daños materiales.

En primera instancia, el caso fue encuadrado dentro de una relación de consumo, lo que habilitó la aplicación de un marco normativo amplio de protección. Se consideraron disposiciones de la Constitución Nacional, la Constitución de Río Negro, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial y la Ley de Seguros.

El fallo contempló distintos tipos de daños. Por un lado, los materiales, vinculados a los costos de reparación y reposición de bienes. Por otro, el daño extrapatrimonial, relacionado con la angustia y el malestar provocados por la falta de respuestas. Finalmente, se incorporó una multa civil, orientada a sancionar conductas graves por parte del proveedor.

defensa-al-consumidor.jpg El caso fue encuadrado en el marco de relación de consumo.

La instancia final del proceso

Ambas partes apelaron la sentencia. La consumidora solicitó una actualización de los montos indemnizatorios, mientras que la aseguradora insistió en cuestionar la procedencia de los rubros y la valoración de la prueba.

La Cámara Civil de Cipolletti analizó los planteos y decidió rechazar todos los recursos, confirmando la indemnización y las sanciones impuestas. En su resolución, destacó que el perjuicio extrapatrimonial surgía de los propios hechos y remarcó la gravedad de la conducta de la empresa, al considerar que existió un menosprecio hacia los derechos de la consumidora.

El tribunal también ratificó el criterio aplicado respecto a los intereses y subrayó que el incumplimiento de la obligación de pago se mantenía vigente al momento de la sentencia. La firma condenada fue Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, en un fallo que vuelve a poner en foco la responsabilidad de las aseguradoras frente a sus clientes.