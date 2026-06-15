Tras el incendio de La Anónima: vecinos reclaman por el humo que invade sus casas

Se multiplican las quejas por el humo del incendio, que invade viviendas a cientos de metros del depósito. Aseguran que por momentos el aire es irrespirable.

Los vecinos reclaman que se termine de apagar el incendio en el depósito de La Anónima.

A casi dos semanas del voraz incendio que destruyó el depósito de La Anónima el pasado 2 de junio , las consecuencias del siniestro continúan generando preocupación en Cipolletti . Vecinos de las zonas aledañas manifestaron su malestar por la persistencia de una columna de humo y olores que consideran tóxicos.

"Parece Londres, pero por el humo. Por momentos no se puede respirar. Cuando hay viento se te mete en la casa. El olor es terrible y no se puede respirar", aseguraron vecinos a LM Cipolletti .

Varios vecinos y vecinas que residen en los alrededores de donde se produjo el incendio hicieron saber públicamente su alarma ante los problemas respiratorios generados por las emanaciones que continúan activas. "¿Qué hacer? ¿Hasta cuándo lo seguirán soportando?", se preguntaron de forma colectiva. "Acá hay abuelos, bebes, niños o personas con dificultades como asma", expresaron con preocupación este domingo .

El malestar de los vecinos, incluso a varias cuadras de la ubicación del depósito, es porque el trabajo en el lugar es solo preventivo. Desde Bomberos afirmaron que los "focos calientes" no se pueden apagar porque el lugar no es seguro. Y desde el Municipio afirmaron que se espera la llegada de una empresa especializada que tiraría abajo la estructura de forma controlada.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA DIA DESPUES ECP (83) Los vecinos reclaman que se termine de apagar el incendio en el depósito de La Anónima. Estefania Petrella

La empresa La Anónima, por su parte, mantiene la misma postura que tomó el 2 de junio, cuando se produjo el incendio en su depósito regional: silencio total. La cadena de supermercados solo emitió un comunicado sobre el siniestro, sin mayores precisiones que la información que ya se conocía a través de los rescatistas.

El humo del incendio, un vecino indeseado

A través de diversos testimonios, los vecinos expusieron el impacto cotidiano en la zona. La situación "es insoportable" y "se siente el olor a plástico quemado altamente toxico para la salud", manifestaron habitantes del sector. El humo, por momentos es denso y, dependiendo de la dirección del viento, genera gran impacto en barrios al sur de las vías o edificios de la calle Fernández Oro, distantes a cientos de metros del lugar del incendio.

Frente a este escenario, desde el Municipio aseguraron que se espera el trabajo de una empresa especializada, que fue contratada por La Anónima. Ya se hizo un relevamiento de la situación y se aguarda que en los próximos días se lleve a cabo la demolición controlada de la estructura.

Desde el Municipio se mantiene una restricción de acercamiento y circulación que está apuntada a evitar riesgos por los posibles derrumbes.

La anónima desde adentro

La restricción obedece a un estricto riesgo estructural. Según explicó el funcionario, un informe elaborado por el ingeniero civil de la empresa que trabaja con La Anónima detalló que "no es posible prever en qué instante, pero cualquier modificación del entorno, una vibración del asfalto, cualquier situación puede generar un derrumbe".

Respecto a las quejas vecinales por el humo, sin embargo, fuentes del Ejecutivo las relativizaron. "El humo no generó ningún tipo de inconveniente, de salud ni nada", aseguró en la última semana. En el lugar, los vecinos tienen una opinión muy diferente y reclaman acciones concretas para terminar de apagar todos los puntos calientes y que se haga la limpieza definitiva del lugar.