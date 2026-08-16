Noche caliente en Cipolletti: dos hombres demorados y un hallazgo que sorprendió a la Policía

Dos operativos en distintos puntos de la ciudad terminaron con actuaciones judiciales: uno incluyó el hallazgo de cocaína y otro se inició tras el ingreso a una vivienda.

Dos procedimientos policiales realizados durante la noche del viernes en distintos sectores de Cipolletti terminaron con hombres detenidos o demorados y actuaciones judiciales. En uno de los casos, además, intervino la Justicia Federal por el hallazgo de una sustancia compatible con cocaína .

Los episodios ocurrieron con pocos minutos de diferencia y demandaron la intervención de efectivos de distintas unidades policiales. Uno de los operativos se inició durante una identificación de rutina, mientras que el segundo surgió tras el ingreso de un hombre a una vivienda.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 22, en inmediaciones de una verdulería ubicada en la intersección de las calles Esquiú y Jorge Newbery . Allí, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo realizaba tareas de prevención.

Durante el procedimiento, los efectivos intentaron identificar a un hombre que sería conocido en el ambiente delictivo y que, según indicaron fuentes policiales, tendría colocada a simple vista una tobillera electrónica.

La situación cambió cuando el hombre habría adoptado una actitud agresiva frente a los policías e intentó ingresar a un comercio lindante con la intención de escapar del lugar.

Según se informó, durante el episodio también realizó ademanes con una de sus manos hacia la zona de la cintura. Ante esta situación, los uniformados le dieron la voz de alto en reiteradas oportunidades.

El procedimiento generó además la concentración de entre 10 y 15 personas en el sector. De acuerdo con la información policial, algunas de ellas habrían intentado intimidar y amenazar al personal que participaba del operativo.

Frente a este escenario, los efectivos lograron reducir al hombre y solicitaron apoyo de la unidad policial correspondiente a esa jurisdicción. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría 79°, donde quedó a disposición de la Justicia.

Cocaína encontrada en sus pertenencias.

Una causa por resistencia a la autoridad

Luego del procedimiento, la Fiscalía de turno dispuso iniciar actuaciones contra el hombre por el delito de resistencia a la autoridad. La investigación quedó vinculada con el comportamiento que habría mantenido durante el intento de identificación.

Pero el procedimiento sumó otro elemento de relevancia. Durante el cacheo preventivo realizado después de la reducción, los policías encontraron un envoltorio de nylon transparente que contenía una sustancia compatible con cocaína.

De acuerdo con la información aportada, el propio hombre habría manifestado que la sustancia era para consumo personal. Sin embargo, el hallazgo motivó la intervención de la Justicia Federal, debido a una posible infracción a la Ley Nacional 23.737.

A partir de esta situación, el hombre también quedó imputado en el ámbito federal por una presunta infracción a la normativa que regula los delitos relacionados con estupefacientes.

Un hombre quedó demorado por ingresar a un avivienda.

Otro episodio terminó con un demorado

Ese mismo viernes, pero minutos antes de las 21, se produjo otro procedimiento policial en Cipolletti. En este caso, un hombre fue demorado luego de ser observado cuando habría saltado una reja para ingresar a una vivienda ubicada sobre la calle Paraguay.

El hecho fue advertido por efectivos de la Comisaría 24°, que realizaban tareas de prevención en el sector. Al detectar la situación, los policías le dieron la voz de alto, aunque el hombre decidió escapar y comenzó una huida.

Los efectivos lograron alcanzarlo a pocos metros del lugar. Posteriormente, se dio intervención a personal de la Comisaría 32°, que quedó a cargo de la demora y el traslado del individuo para continuar con las actuaciones.

La investigación sumó además el testimonio de personas que se encontraban ocasionalmente en la zona. Según señalaron ante los policías, el hombre sería el presunto autor de un intento de sustracción de una motocicleta.

Ese episodio habría ocurrido en una carnicería ubicada en las inmediaciones de las calles Esmeralda y Paraguay. Por ese motivo, los investigadores procuran establecer si existe una relación entre el ingreso al domicilio y el intento de robo denunciado.

Efectivos de diversas comisarías intervinieron en los hechos. Estefania Petrella

Un cuchillo y una bicicleta durante la aprehensión

Al momento de ser interceptado, el hombre se movilizaba en una bicicleta. Los efectivos también encontraron un cuchillo tipo serrucho colocado en el canasto del rodado, elemento que fue incorporado a las actuaciones realizadas posteriormente.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las tareas correspondientes para documentar la escena y reunir elementos que puedan contribuir al avance de la investigación.