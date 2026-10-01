El intendente anunció la obra durante su streaming. Tendrá ocho carriles, equipamiento para todas las disciplinas y homologación internacional. Cuándo comenzará la construcción.

Rodrigo Buteler anunció que Cipolletti tendrá una pista de atletismo sintética: será la primera de Río Negro.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , realizó este jueves una nueva edición de su programa de streaming , donde repasó distintas actividades de la gestión municipal y presentó una de las novedades vinculadas al deporte: la ciudad tendrá su propia pista de atletismo de superficie sintética .

El proyecto comenzará en noviembre y, según explicó el secretario de Deportes, Leandro Domini , estará ubicado en el lugar que había sido prometido para esta infraestructura hace 16 años. Dentro del predio del complejo deportivo municipal .

La nueva pista contará con ocho carriles y equipamiento técnico para las distintas disciplinas del atletismo . Además, estará homologada internacionalmente.

Una pista con características poco habituales

Domini destacó que actualmente existen menos de 20 pistas de estas características en el país y señaló que la mayoría cuenta con seis carriles.

La que se construirá en Cipolletti tendrá ocho y permitirá realizar competencias y entrenamientos de distintas especialidades, entre ellas carreras, lanzamientos y saltos.

“Será la primera en la provincia de Río Negro”, explicó el funcionario durante la transmisión.

La intención del Municipio es que la nueva infraestructura permita que Cipolletti pueda recibir competencias de distintas partes de la región y trabajar en conjunto con Neuquén para convertirse en un punto de referencia del atletismo patagónico.

Una atleta de Cipolletti fue una de las invitadas

Durante el programa también participó Martina Escudero, atleta que representa a la ciudad en los Juegos Suramericanos.

La deportista contó cómo el atletismo marcó su vida y destacó el impacto que tiene el deporte en la formación de las personas.

“El deporte me formó, me dio muchos valores para ser la persona que soy hoy”, expresó durante la entrevista.

También habló sobre la importancia de contar con espacios para la actividad física frente al avance de las redes sociales y la tecnología.

Actualmente, Escudero entrena en el Parque Rosauer y utiliza la pista de la Ciudad Deportiva de Neuquén.

Buteler repasó las actividades de los últimos días

Durante el streaming, el intendente también realizó un repaso de parte de su agenda reciente.

Entre otros temas, mencionó su participación en la jura a la bandera de la provincia y en el plan de limpieza de desagües y acequias que se lleva adelante en distintos sectores de Cipolletti.

Además, destacó el movimiento comercial de la ciudad y señaló que actualmente hay 4.200 licencias comerciales vigentes. El dato fue mencionado luego del encuentro que mantuvo esta semana con representantes del Sindicato de Comercio.

Preguntas de los vecinos y participación en vivo

Como en las anteriores ediciones, el programa se transmitió de manera simultánea por Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.

La propuesta volvió a combinar la transmisión digital con la participación presencial. Vecinos, familias e invitados se acercaron hasta la vereda para acompañar el programa, mientras otros participaron enviando consultas y mensajes a través de las redes.

Integrantes del gabinete municipal también estuvieron presentes y tomaron nota de los reclamos, propuestas y consultas que llegaron durante la transmisión.

De esta manera, el streaming funcionó como un espacio para comunicar novedades de la gestión, pero también para recibir planteos directamente de los vecinos.