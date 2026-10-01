Histórico y emotivo: alumnos de Cipolletti prometieron la Bandera de Río Negro a orillas del río

Estudiantes de quinto grado de toda la ciudad participaron de una ceremonia inédita en la Isla Jordán, acompañados por docentes, familias e instituciones.

Cientos de alumnos de Cipolletti prometieron lealtad a la bandera de Río Negro a orilla del río.

Una profunda emoción se vivió este jueves por la mañana en la Isla Jordán . A orillas del río Negro , alumnos de quinto grado de las escuelas primarias de Cipolletti protagonizaron por primera vez la Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro .

La ceremonia reunió a estudiantes de establecimientos de toda la ciudad, acompañados por maestros, directivos y cientos de familiares. Divididos en dos turnos, los chicos fueron protagonistas de una jornada que quedará marcada dentro de su trayectoria escolar.

El escenario elegido le otorgó un significado particular al acontecimiento. Frente al río que da nombre a la provincia y en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Cipolletti, los estudiantes asumieron el compromiso con la insignia rionegrina.

La actividad se realizó durante el Día de la Bandera de Río Negro, que se conmemora cada 1 de octubre. La fecha recuerda el primer izamiento de la insignia provincial, ocurrido en 2009 en la Plazoleta del Fundador de Viedma.

Estefania Petrella

Una promesa que se realizó por primera vez en Río Negro

En diálogo con LM Cipolletti, la directora general de Educación de Río Negro, Marcela Strahl, destacó la importancia de una ceremonia que este año tuvo su primera edición y alcanzó simultáneamente a estudiantes de diferentes puntos de la provincia.

“Hoy es un día muy especial para nuestra provincia, para todos los chicos y chicas de quinto grado de las escuelas primarias. Por primera vez se va a realizar la ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro”, expresó Strahl.

La funcionaria calificó la jornada como un “hecho histórico” y explicó que su concreción fue resultado de un proceso previo de trabajo. La construcción de las palabras de la promesa, señaló, surgió de una tarea “colaborativa y democrática”.

Estefania Petrella

La ceremonia no quedó limitada únicamente a Cipolletti. Según precisó Strahl, estudiantes participaron simultáneamente en toda la provincia, incluyendo alumnos de escuelas primarias comunes, establecimientos de educación especial y estudiantes pertenecientes a la modalidad de jóvenes y adultos.

“Casi 13.000 estudiantes de quinto grado realizan su promesa”, destacó la directora. También puso en valor el camino recorrido desde 2009, cuando Río Negro adoptó su bandera, hasta la sanción de la ley provincial durante 2024.

La Isla Jordán y un escenario cargado de simbolismo

El intendente Rodrigo Buteler también participó de la ceremonia y destacó especialmente el lugar elegido. Frente a estudiantes y familiares, sostuvo que la Isla Jordán representa uno de los espacios más importantes para comprender la geografía y la identidad rionegrina.

Estefania Petrella

“Si hay un lugar muy representativo de nuestros colores y de la historia de nuestra provincia, es la confluencia del río Limay y el Neuquén que hacen el Negro”, expresó el jefe comunal durante su intervención ante la comunidad educativa.

Buteler agradeció además la participación de las familias y valoró la propuesta del Ministerio de Educación para realizar la ceremonia junto al río. “Que disfruten este momento, que se lo recuerden toda la vida”, expresó ante los alumnos.

Estefania Petrella

Para el intendente, la promesa también representa un compromiso cotidiano con el territorio y quienes lo habitan. En ese sentido, señaló que respetar la bandera implica “cuidar el barrio donde vivimos, la cuadra donde vivimos, la ciudad donde vivimos”.

“También cuidarnos entre nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros amiguitos en la escuela, compañeritos y compañeras”, agregó Buteler, quien vinculó la identidad rionegrina con la integración existente entre las diferentes localidades que conforman la provincia.

Estefania Petrella

Familias, instituciones y una jornada para recordar

La emoción estuvo presente durante toda la mañana. Padres, madres, abuelos y otros familiares acompañaron a los estudiantes durante una ceremonia que incorporó un nuevo momento simbólico a la trayectoria educativa de los chicos que atraviesan quinto grado.

El acto también contó con la presencia de las banderas de ceremonia de los Bomberos Voluntarios de Cipolletti y la participación de integrantes de la Policía Montada, quienes acompañaron una jornada atravesada por los símbolos provinciales.

Sobre el cierre llegó otro de los momentos destacados de la actividad. Los propios alumnos participaron de una interpretación musical y realizaron un baile tradicional, poniendo el broche final a la primera experiencia de estas características desarrollada en la ciudad.

Estefania Petrella

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