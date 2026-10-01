Vecinos de Las Perlas esperanzados: su reclamo de agua potable tiene antecedentes judiciales favorables

Los vecinos de Las Perlas están muy esperanzados de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resuelva a su favor el reclamo de agua potable.

Los vecinos de Las Perlas que vienen exigiendo la implementación en la comunidad del servicio de agua potable esperan que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro responda favorablemente a su reclamo, en función de antecedentes de resoluciones previas del Tribunal provincial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El STJ debe intervenir en la situación planteada por los perlenses por cuanto el juez Diego de Virgilio, titular del Juzgado Civil N°1 de Cipolletti, se declaró incompetente para decidir sobre el requerimiento de los pobladores, quienes habían promovido una Acción de Amparo Colectivo para que el Estado brinde la prestación.

A la vez que optó por no pronunciarse, el magistrado resolvió remitir la presentación judicial al STJ en la forma de un Mandamiento de Ejecución, enviándole al efecto el expediente respectivo, el CI-02431-C-2026 .

Los perlenses consideran que su reclamo de agua potable para su comunidad tendrá eco favorable en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, dados antecedentes judiciales en situaciones parangonables, que obran como precedentes.

A los vecinos, nucleados en la Asamblea por Las Perlas, no les gustó la postergación de una definición sobre su reclamo, ya que a la comunidad de Las Perlas le urge contar con un servicio de agua potable, del que hoy carece por completo. Lo que existe es un sistema no uniforme y muy precario, que capta agua del río Limay o de pozos y la distribuye sin tratamiento, mediante caños plásticos, lo mínimo, y mangueras, que predominan en una amplia extensión.

Sin embargo, ahora, al evaluar el camino que se abre con la intervención del STJ, teniendo en cuenta los antecedentes acumulados de pasadas resoluciones, el horizonte luce más esperanzador para los vecinos.

Tanto es así, que dieron cuenta en las redes sociales de un texto que ya en el título muestra la nueva valoración: "El paso al Superior Tribunal de Justicia: una oportunidad histórica para el agua de la Balsa", como se conoce también a Las Perlas.

Cara a cara con el STJ

En el posteo, se indica que la derivación del expediente al STJ "en Viedma lejos de frenarnos, nos coloca cara a cara con el tribunal de máxima jerarquía de la provincia".

"Aunque el juzgado local derivó la causa recalificándola como Mandamiento de Ejecución (Mandamus), los antecedentes de la propia Justicia de Río Negro y de la Corte Suprema de la Nación nos demuestran que esta vía ha sido la llave para lograr fallos favorables en causas idénticas: antecedentes que sientan precedente y nos dan la razón".

Al efecto, se mencionan el caso Roca, de 2020, abordado por el STJ. "Fue el mismo precedente que citó el juez De Virgilio. Ante el reclamo de agua en barrios periurbanos de General Roca, el STJ tomó el caso como Mandamus y dictó medidas inmediatas para garantizar el acceso al agua potable. ¡Es exactamente nuestro mismo camino jurídico!".

Otro caso tratado por el Tribunal y que mencionan los perlenses es el relacionado con la Comunidad Mapuche Pilquiniyeu del Limay, de 2019, en el que "frente al reclamo por provisión de agua y energía, el STJ ratificó que el Mandamiento de Ejecución es la vía exacta para obligar al Estado a construir obras de infraestructura básica".

Agua potable, derecho humano fundamental

Por otra parte, los vecinos mencionan también como antecedentes los fallos de la CSJN en el caso Kersich y en el caso Chaco, en los que "la máxima autoridad judicial del país dejó sentado que el agua potable es un Derecho Humano Fundamental que exige respuestas urgentes de los gobiernos ante la presencia de sustancias peligrosas o falta de suministro".

Así las cosas, destacan la trascendencia de la actual instancia, enfatizando, al respecto, que la decisión será "directa y obligatoria". Lo que significa que "al ser competencia originaria del STJ, la orden que dicte el Máximo Tribunal de la Provincia no pasa por apelaciones intermedias: se debe cumplir".

Pruebas contundentes de un expediente blindado

Además, existen "pruebas contundentes" a disposición de los jueces del STJ, al que se ha llegado "con un expediente blindado: análisis de laboratorio que prueban la no potabilidad, el historial de compromisos incumplidos y el respaldo masivo de las firmas de los vecinos".

A tenor de lo que debería resultar todo, los perlenses plantearán, en su momento, "medidas urgentes". En sus palabras, "exigiremos al STJ no solo el fallo definitivo para la construcción de la Planta Potabilizadora y las Redes, sino también soluciones inmediatas de provisión segura mientras se ejecutan las obras".

Y es que "el Estado provincial y la Municipalidad de Cipolletti ya no tienen más excusas ni intermediarios a los cuales acudir. La causa está en el máximo tribunal provincial y la dignidad de Balsa Las Perlas sigue más firme que nunca. ¡El agua potable es nuestro derecho y lo vamos a defender juntos!".