Cuatro días sin agua en Cipolletti: qué pasó y cuándo se normalizará el servicio

Desde el domingo, los cipoleños sufren baja presión y falta del suministro. El presidente de ARSA pidió disculpas y confirmó las normalización del servicio.

La ciudad presenta complicaciones con el servicio de agua potable desde el domingo. ARSA confirmó que se normalizará.

Cuatro días consecutivos de inconvenientes con el suministro de agua potable generaron complicaciones y creciente malestar entre cientos de vecinos de Cipolletti . Cortes, baja presión y domicilios directamente sin servicio marcaron una semana atravesada por distintos problemas.

La situación comenzó durante el temporal del domingo y se extendió hasta este jueves, con una sucesión de desperfectos que impidieron recuperar completamente el sistema. Desde Aguas Rionegrinas reconocieron las dificultades, pidieron disculpas y explicaron los motivos de la prolongada afectación.

Javier Iud , presidente de Aguas Rionegrinas, explicó en diálogo con LM Cipolletti que las condiciones meteorológicas tuvieron una incidencia determinante. Cortes de energía, lluvias y fuertes vientos complicaron tanto el funcionamiento del sistema como las posteriores reparaciones.

“El clima fue nuestro peor enemigo”, resumió Iud al reconstruir los acontecimientos de los últimos días. Según detalló, el primer inconveniente importante ocurrió durante el domingo, cuando el temporal provocó interrupciones en el suministro eléctrico necesario para operar normalmente.

Una sucesión de problemas complicó el servicio

Cuando la empresa consiguió recuperar el funcionamiento luego de aquel primer inconveniente, durante el lunes se produjo una rotura sobre calle Santa Cruz. La reparación resultó especialmente compleja debido a las características del sector donde debía intervenir la cuadrilla.

Los trabajos debieron realizarse junto a una cañería cloacal, mientras las lluvias continuaban dificultando las condiciones del terreno. La combinación de esos factores extendió los tiempos previstos y demoró la posibilidad de comenzar a recuperar completamente las reservas y la presión.

“Cuando volvimos a recuperar el servicio, el lunes tuvimos una rotura sobre calle Santa Cruz”, señaló Iud. Explicó que se trató de “una reparación compleja”.

Sin embargo, los problemas no terminaron allí. Entre el martes y la madrugada de este jueves se produjeron nuevas dificultades en el mismo sector. Durante las tareas, un desmoronamiento terminó afectando instalaciones vinculadas tanto al agua potable como al sistema cloacal.

Esta nueva situación obligó a detener nuevamente el funcionamiento de la planta cuando las tareas estaban próximas a finalizar. De esta manera, el sistema no logró contar con el tiempo suficiente para recuperar reservas y presión antes de enfrentar otro inconveniente.

“No tuvimos 24 horas seguidas para recuperar el sistema”, explicó el presidente de Aguas Rionegrinas. Esa sucesión de episodios terminó prolongando durante cuatro jornadas las complicaciones para usuarios de diferentes sectores de Cipolletti, especialmente aquellos ubicados en zonas de menor presión.

Trabajaron durante toda la madrugada

Aguas Rionegrinas informó que durante el miércoles se detectó una nueva pérdida en el acueducto ubicado sobre calle Santa Cruz. Frente a esa situación, se decidió realizar otra intervención durante la madrugada para intentar minimizar el impacto sobre los usuarios.

La cuadrilla local comenzó los trabajos alrededor de la medianoche y continuó hasta las 6 de este jueves. Posteriormente se realizaron las tareas necesarias para comprobar el resultado de la reparación y avanzar con la recuperación progresiva del sistema de distribución.

Según explicó Iud, alrededor de las 9 de la mañana se confirmó que la intervención había resultado satisfactoria. Para ese momento, la planta ya había recuperado su funcionamiento y comenzó el proceso necesario para restablecer paulatinamente la presión.

“Ya hoy tenemos la planta a pleno. La reparación quedó bien y la planta ya está funcionando”, afirmó el titular de la empresa provincial al referirse al estado del servicio durante este jueves.

Estefania Petrella

Cuándo debería volver el agua a todos los hogares

Desde las 8 de la mañana comenzó el proceso de presurización de la red mediante dos bombas. El procedimiento contempla que los equipos sean incorporados gradualmente para evitar nuevos inconvenientes mientras aumenta el caudal disponible en diferentes sectores de Cipolletti.

Iud advirtió que la recuperación completa del sistema demanda aproximadamente 24 horas, aunque estimó que la mayoría de los domicilios debería comenzar a recibir nuevamente agua antes. En algunos sectores, inicialmente, el suministro podría regresar con menor presión.

“Calculamos que, con baja presión, después del mediodía todos los domicilios deberían tener agua”, indicó el presidente de Aguas Rionegrinas. La expectativa es que posteriormente el sistema continúe recuperándose hasta alcanzar los niveles habituales de funcionamiento en toda la ciudad.

Desde la empresa remarcaron que las tareas estuvieron condicionadas por factores climáticos y operativos que no formaban parte de la planificación inicial. Los cortes eléctricos, las lluvias y el viento dificultaron las intervenciones y demoraron las soluciones previstas para cada inconveniente.

“Queremos pedir disculpas a la gente”, expresó Iud ante las complicaciones que atravesaron los usuarios durante cuatro días. Mientras continúa la recuperación de reservas y presión, Aguas Rionegrinas solicitó realizar un uso responsable del agua hasta lograr la normalización completa del servicio.