Bomberos Voluntarios no pagarían agua ni cloacas en Río Negro: qué propone el Gobierno

Ingresó a la Legislatura provincial un proyecto que busca eximir el pago de los servicios públicos a las asociaciones de la provincia. Los detalles.

El Gobierno provincial busca eximir de pagos de agua y cloacas a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca establecer un régimen especial para que las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia queden exentas del pago de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

La iniciativa contempla a las entidades que se encuentren legalmente constituidas y reconocidas dentro del territorio provincial, siempre que los consumos correspondan a inmuebles afectados directamente a sus actividades operativas e institucionales.

De aprobarse el proyecto, los cuarteles y asociaciones alcanzados no deberán afrontar las tarifas, cargos fijos, cargos variables ni otros conceptos incluidos en las facturas correspondientes al servicio de agua y saneamiento.

El mecanismo propuesto establece que los costos serán asumidos íntegramente por el Estado provincial, mediante el Ministerio de Hacienda y con recursos provenientes de Rentas Generales. Los prestadores seguirán cobrando normalmente por los servicios.

De esta manera, las asociaciones de Bomberos Voluntarios no tendrán que adelantar dinero para luego solicitar reintegros a la Provincia, una situación que el Ejecutivo busca evitar mediante un sistema directo de cobertura.

La propuesta alcanza a los servicios prestados por Aguas Rionegrinas y también contempla a cualquier otro organismo, municipio, cooperativa, concesionario o entidad que tenga a su cargo la provisión de agua potable o saneamiento.

Estefania Petrella

Qué consumos estarán incluidos

El beneficio no abarcará cualquier consumo registrado en un inmueble perteneciente a una asociación de Bomberos Voluntarios. El proyecto establece que la cobertura estará limitada a aquellos vinculados directamente con la actividad operativa.

En ese grupo se incluyen las tareas de prevención, capacitación, intervención y respuesta ante emergencias, además de los consumos necesarios para mantener en funcionamiento las instalaciones y equipamiento de los cuarteles.

También se contempla la utilización del agua para la limpieza y acondicionamiento de vehículos, herramientas, equipos y otros elementos utilizados habitualmente durante las intervenciones de los bomberos.

En cambio, quedarán fuera del régimen los consumos vinculados con actividades comerciales, sociales, recreativas o cualquier otra prestación que no tenga relación directa con la función operativa e institucional.

En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno provincial destacó que el agua representa un insumo indispensable para la actividad bomberil, tanto durante las emergencias como en las tareas cotidianas desarrolladas en los cuarteles.

No podrán cortar el servicio por falta de pago

Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con la continuidad del servicio. Si la iniciativa se convierte en ley, los prestadores no podrán suspender el suministro por falta de pago de las facturas alcanzadas.

La prohibición también comprenderá cualquier limitación o interrupción del servicio de agua potable o desagües cloacales cuando la deuda corresponda a consumos que deben ser afrontados por el Estado provincial.

Además, los prestadores no podrán aplicar intereses, recargos, gastos administrativos ni otros conceptos derivados de eventuales demoras en el pago que sean atribuibles al procedimiento administrativo de la Provincia.

Las facturas deberán contener información específica para identificar correctamente cada prestación. Entre otros datos, deberán consignar la asociación beneficiaria, el inmueble, el número de suministro, el período facturado y el consumo registrado.

También deberán indicar el importe correspondiente y dejar constancia de que el pago se encuentra a cargo del Estado provincial, de acuerdo con el mecanismo que establezca la reglamentación.

Estefania Petrella

Cómo funcionará el régimen para los cuarteles

El proyecto prevé la creación de un registro provincial destinado a identificar y mantener actualizadas las asociaciones de Bomberos Voluntarios y los suministros que quedarán comprendidos dentro del nuevo régimen de cobertura.

La incorporación será automática una vez que las entidades acrediten los requisitos establecidos. El objetivo planteado por el Ejecutivo es evitar que cada asociación tenga que realizar gestiones periódicas para acceder al beneficio.

El Ministerio de Hacienda será el organismo responsable de la implementación financiera y presupuestaria del sistema. Para hacerlo, deberá trabajar en coordinación con el área provincial vinculada a los Bomberos Voluntarios.

También tendrá participación el Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC), que deberá adaptar los cuadros tarifarios, los procedimientos administrativos y los sistemas de facturación necesarios para aplicar la nueva modalidad.

El Gobierno provincial deberá incorporar todos los años en el Presupuesto las partidas necesarias para garantizar el financiamiento de los servicios correspondientes a las asociaciones alcanzadas por la ley.

El proyecto deberá ahora ser analizado por la Legislatura de Río Negro. En caso de obtener aprobación, será necesario avanzar posteriormente con la reglamentación para determinar los procedimientos de registro, facturación y financiamiento.