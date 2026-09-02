La fusión de EPRE y DPA sortea su primer debate legislativo

La iniciativa que fusiona los entes y crea el ERSER, obtuvo dictamen favorable, aunque los legisladores de distintos bloques cuestionaron la transparencia y designaciones del eventual directorio.

La fusión del EPRE y DPA avanzó este martes en la Legislatura tras obtener dictámen favorable para su tratamiento.

La iniciativa del Poder Ejecutivo para disolver el EPRE y crear el Ente Regulador de Servicios y Concesiones ( ERSEC ) obtuvo dictamen favorable en las comisiones de la Legislatura este martes, quedando en condiciones de tratarse en el recinto el jueves.

El proyecto propone concentrar en un único organismo la regulación de la electricidad, el agua potable y los desagües cloacales , absorbiendo funciones que actualmente ejercen por separado el EPRE y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

El dictamen se aprobó por mayoría en la plenaria de las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda, con el respaldo de cuatro bloques legislativos.

Acompañaron la iniciativa Primero Río Negro, la UCR, CC-ARI Cambiemos y Juntos Somos Río Negro, mientras que los bloques peronistas y Pro Unión Republicana solicitaron un plazo de 48 horas adicionales para definir su posición final.

El secretario de Energía Eléctrica provincial, Santiago Yanotti expuso ante los legisladores el alcance del proyecto.

La defensa oficial del organismo multisectorial

El secretario de Energía Eléctrica provincial, Santiago Yanotti, expuso durante el tratamiento y defendió la creación de un regulador multisectorial como herramienta para modernizar y hacer más eficiente el control de los servicios públicos esenciales.

Yanotti explicó que los contratos de concesión vigentes son anteriores a la reforma constitucional de 1994 y a la legislación de defensa del consumidor, por lo que “resulta necesario actualizar los criterios de atención a los usuarios”.

El funcionario planteó que la unificación evitaría la duplicación de estructuras administrativas, jurídicas y técnicas, además de fortalecer áreas específicas como la regulación tarifaria mediante el intercambio de información entre los distintos servicios.

Como ejemplo concreto, mencionó la incorporación de herramientas de georreferenciación para verificar en tiempo real las obras e inversiones declaradas por las empresas prestadoras, superando el control limitado a la documentación presentada.

Yanotti también argumentó que el nuevo ente “mejoraría la atención en localidades alejadas”, citando el caso de Valcheta, donde los usuarios deben recorrer largas distancias para presentar reclamos ante la falta de atención digital.

La provincia busca avanzar en la disolución del DPA y el EPRE para centralizar en un solo organismo el control y focalización de los servicios. Estefania Petrella

Estructura institucional y funciones previstas

El proyecto establece que el ERSEC contará con autarquía, independencia funcional y presupuestaria, y estará conducido por un Directorio de tres integrantes designados directamente por el Poder Ejecutivo, con mandatos de cuatro años.

Entre sus competencias figurarán la regulación tarifaria, la fiscalización de los servicios, la aplicación de sanciones, la resolución de reclamos y controversias, y el control de las inversiones y condiciones de prestación de los operadores.

Cuestionamientos sobre transparencia y designaciones

El legislador Luciano Delgado Sempé cuestionó el funcionamiento actual del EPRE y expresó dudas sobre la autonomía del nuevo ente, la designación exclusiva por el Ejecutivo y la ausencia de representantes de usuarios en el Directorio.

Magdalena Odarda reclamó mayor participación de cámaras de productores y comerciantes, y planteó interrogantes sobre la respuesta del EPRE ante cortes prolongados de electricidad registrados en la Región Sur de la provincia.

Daniel Sanguinetti tomó como antecedente el ente regulador nacional de gas y electricidad, y preguntó por el impacto de la tasa de inspección y control en pequeños prestadores, como las juntas vecinales de Bariloche.

Fernando Frugoni indagó sobre la participación legislativa en la designación de directores, la situación laboral del personal del DPA y el ahorro esperado por la unificación de los organismos regulatorios.

Este jueves, la Legislatura de Río Negro sesionará para tratar una batería de proyectos.

Lorena Matzen valoró la separación entre las funciones de prestación y regulación, aunque consultó por el tratamiento de las diferencias regionales y la fiscalización durante el período de transición institucional.

Ariel Bernatene planteó dudas sobre la constitucionalidad de transferir funciones del DPA al nuevo ente, mientras que Juan Martín propuso que la designación de directores requiera acuerdo legislativo, siguiendo el modelo tucumano.

Martina Lacour advirtió sobre una posible ampliación de la discrecionalidad del Ejecutivo y cuestionó la reelección indefinida de los directores, mientras que Leandro García señaló la ausencia de garantías explícitas de publicidad de las decisiones del nuevo organismo.

El tratamiento de la iniciativa presentada por el Gobierno provincial, tendrá su discusión y votación formal en la sesión prevista para este 3 de septiembre.