Hallaron muerto a un joven dentro de una vivienda en pleno centro de Allen

Se realiza un importante despliegue policial en calle Intendente Mariani entre España y Sáenz Peña.

Encontraron un joven muerto en una vivienda céntrica en Allen.

Un joven fue encontrado muerto este martes por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Intendente Mariani, entre España y Sáenz Peña , en pleno centro de Allen .

El hallazgo generó un importante despliegue policial en la zona. Personal de la Policía de Río Negro permanece en el lugar y lleva adelante las primeras diligencias para intentar determinar qué ocurrió.

De acuerdo con información extraoficial, vecinos habrían alertado a los efectivos luego de advertir que el joven no respondía a los llamados.

Una fuente policial indicó que, ante la falta de respuesta, los efectivos ingresaron por una ventana de la vivienda y encontraron al joven sin vida, sobre una cama.

Investigan las circunstancias del fallecimiento

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la identidad del joven ni sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

El personal policial continúa trabajando en el domicilio, mientras se preserva la escena y se realizan las primeras actuaciones para establecer qué sucedió.

Ahora resta determinar las causas del fallecimiento y reconstruir las últimas horas del joven.