Volvió a activarse el protocolo en una escuela del Alto Valle por una amenaza de tiroteo

La comunidad educativa del establecimiento atraviesa horas de suma preocupación tras una nueva amenaza de tiroteo encontrada dentro de las instalaciones. Hace tres semanas sucedió una situación similar en el mismo colegio.

Volvió a activarse el protocolo en el CET 8 por una amenaza de violencia escolar

Una nueva situación de alerta vuelve a encender las alarmas en el CET 8 en Allen . Las autoridades del establecimiento debieron activar nuevamente el protocolo institucional de seguridad tras detectar un mensaje con una amenaza explícita vinculada a un posible hecho de violencia en el edificio. La misma fue encontrada en uno de los baños de la institución.

El equipo directivo emitió un comunicado urgente hacia la comunidad educativa en el que manifestaron su profunda preocupación por la propagación de contenidos y "desafíos" que circulan en distintas plataformas digitales, los cuales suelen derivar en advertencias sobre posibles tiroteos u otros episodios de gravedad.

Desde el colegio técnico hicieron hincapié en que, aun cuando estos mensajes puedan haber sido difundidos con la intención de realizar una "broma", revisten una enorme gravedad y exigen el despliegue de las actuaciones normativas vigentes.

Ingreso con sin mochilas

Para abordar el conflicto, la dirección resolvió que este martes 2 de septiembre los alumnos de ambos turnos (mañana y tarde) ingresen al colegio sin mochilas.

Los útiles escolares deberán ser trasladados a la vista, preferentemente en la mano o en un bolso transparente, a fin de facilitar los controles y las medidas preventivas que sean necesarias. También solicitaron a las familias y estudiantes la mayor colaboración y responsabilidad ante esta situación.

A través de su página oficial expresaron: "La seguridad y el cuidado de nuestros estudiantes, docentes y personal de la institución son una prioridad".

Por otra parte, dentro de las recomendaciones dirigidas a los adultos, la institución solicita:

Conversar con los adolescentes acerca del peligro y las implicancias legales que conllevan este tipo de conductas en las redes.

Revisar exhaustivamente mochilas y bolsos antes de que salgan de sus hogares.

Supervisar los contenidos y el material que consumen y comparten en plataformas digitales.

De manera oficial, los directivos expresaron: "Estamos convencidos de que solo a través del trabajo conjunto podremos acompañar a nuestros adolescentes, brindándoles contención, orientación y límites claros que favorezcan su desarrollo en entornos seguros".

En abril la provincia de Río Negro activó el protocolo anti violencia

Luego de conocer las amenazas en el mes de abril, el equipo directivo activó el protocolo llamado "Orientaciones de actuación ante situaciones de amenazas de armas de fuego en la escuela". Ante el peligro de una posible balacera para este lunes, se dispuso el refuerzo policial en el ingreso al CET 17, donde hubo una fuerte presencia de efectivos en el inicio de la jornada.

Además de la presencia policial, las autoridades informaron que se llevó adelante una instancia de diálogo con más de 300 estudiantes para explicar lo que sucedió y remarcar la gravedad de hecho.

"Si bien no se logró identificar a la persona responsable de las amenazas. Al no haber nadie que se hiciera cargo, debemos tomarlo con la seriedad que corresponde", indicó Martín.

Si bien en esa ocasión no se descartaba que fuese una ''broma'' influenciada por la cantidad de amenazas de tiroteo motivadas por un reto de TikTok, el cuerpo directivo insistió en la necesidad de cuidar a los estudiantes y garantizar el normal desarrollo de las actividades en un entorno seguro, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.