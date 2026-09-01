Hay futuro: Río Negro llevará servicios a 66 lotes de Contralmirante Cordero.

La provincia invertirá más de 380 millones para realizar la aguardada obra. Las características del proyecto.

El Gobierno de Río Negro confirmó la apertura de la licitación pública para la ejecución de obras esenciales de infraestructura básica. La iniciativa se enmarca dentro del programa provincial Río Negro Suelo Urbano y será financiada en su totalidad con recursos del Estado rionegrino.

El proyecto tiene como objetivo dotar de red de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público a un loteo de 66 parcelas ubicado en la localidad de Contralmirante Cordero . A través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) , la Provincia busca consolidar el acceso a la tierra con servicios y garantizar soluciones habitacionales accesibles para las familias de la zona.

La obra cuenta con un presupuesto oficial asignado de $381.290.271 y establece un plazo de ejecución de 180 días corridos una vez adjudicados y contratados los trabajos.

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos por el delito de sustracción de menores con fines sexuales en grado de tentativa, siendo responsable a título de autor.

Fechas clave del proceso licitatorio

Desde el organismo provincial informaron el cronograma y los requisitos para las empresas interesadas en participar del proceso de licitación:

Venta y adquisición de pliegos: Estarán disponibles a partir del 7 de septiembre , en el horario de 8:00 a 13:00, en la sede central del IPPV en Viedma (esquina Winter y Murillo).

Recepción de ofertas: Se podrán presentar propuestas hasta el 25 de septiembre a las 14:00 , tanto en la mesa de entradas de la sede de Viedma como en la delegación de Cipolletti (Arenales 1499).

Apertura de sobres: El acto oficial de apertura de las propuestas económicas se llevará a cabo el 28 de septiembre.

Para consultas adicionales y acceso a la documentación digital, el IPPV habilitó el correo electrónico [email protected] y su sitio web oficial ippv.rionegro.gov.ar.