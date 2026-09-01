Polémica por venta libre de carne de guanaco y jabalí en Río Negro: Guardafaunas ponen el grito en el cielo

Salieron al cruce del proyecto para habilitar la comercialización de esas nuevas alternativas de proteína animal. Los argumentos.

La polémica por la venta de carne de guanaco y jabalí crece en la zona.

El Gobierno de Río Negro presentó en la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley Provincial de Carnes con la intención de incorporar nuevas alternativas de proteína animal al circuito formal de comercialización. La medida contempla que la carne proveniente de especies como el jabalí y el guanaco pueda comercializarse en carnicerías y locales gastronómicos bajo normas de trazabilidad y controles sanitarios.

Sin embargo, la propuesta desató un fuerte rechazo entre ambientalistas y guardafaunas , quienes advierten sobre la falta de estudios científicos e infraestructura para llevarlo a cabo.

Desde Provincia, el ministro de Desarrollo Económico , Carlos Banacloy , defendió la iniciativa señalando que el objetivo central es estructurar un mercado que hoy opera al margen de la formalidad o reducido a la caza deportiva y al consumo personal.

"Queremos construir un sistema más eficiente para administrar los recursos y garantizar que lleguen al consumidor con todas las garantías sanitarias", argumentó el funcionario al referirse al cambio normativo.

Según la visión oficial, la reforma permitiría dar garantías de inocuidad alimentaria, regularizar una actividad existente y ofrecer alternativas proteicas de cercanía dentro de la oferta gastronómica regional.

La advertencia de los guardafaunas: falta de censos y lobby productivo

La Fundación Guardafaunas de Río Negro fijó postura en contra del tratamiento del artículo 15 del anteproyecto, al considerar que habilita de forma indeterminada la comercialización de fauna silvestre sin distinguir entre especies exóticas invasoras y autóctonas.

Gustavo García, presidente de la entidad, cuestionó con dureza la inclusión del guanaco en la legislación:

"El proyecto incluye fauna autóctona, es decir cualquier animal: choique, vizcachas. La ley de carnes incorpora a la fauna exótica, el jabalí, e incorpora al guanaco. Ahí no estamos de acuerdo, es innecesario. Es una medida muy arbitraria", enfatizó.

Entre los principales argumentos expuestos por la organización destacan:

Ausencia de datos científicos: A diferencia de provincias como Santa Cruz, donde la población de guanacos supera el millón de ejemplares y existen regulaciones específicas, en Río Negro no se han realizado censos ni estudios poblacionales actualizados que avalen la extracción comercial.

Presión de sectores productivos: García apuntó a la existencia de un "lobby de algunos sectores productivos" que responsabilizan erróneamente al guanaco por la desertificación de la Patagonia o que buscan reducir su presencia por la competencia del pastoreo con el ganado ovino.

Riesgo ambiental y sanitario: Advierten que comercializar especies nativas sin planes de manejo vulnera el Principio Precautorio y el de No Retroceso Ambiental. Asimismo, señalaron que la provincia no dispone actualmente de la infraestructura técnica y fiscalizadora suficiente para certificar la inocuidad sanitaria de este tipo de carnes silvestres.

Debate clave en la Legislatura

El contrapunto entre las oportunidades de desarrollo económico y la protección de la fauna autóctona inicia su discusión técnica y política en las comisiones de la Legislatura de Río Negro, donde diputados provincialistas deberán evaluar los alcances del texto y escuchar a los distintos actores involucrados.