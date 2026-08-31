Preocupación en Catriel: qué se sabe del estado de salud de su intendenta tras ser internada de urgencia

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, permanece internada en observación tras sufrir un accidente. Qué actualización se tuvo sobre su estado de salud.

qué se sabe del estado de salud de su intendenta tras ser internada de urgencia

Este lunes se confirmó que la jefa comunal de Catriel, Daniela Salzotto , fue ingresada de urgencia finalizando el día domingo en la Clínica Juan Domingo Perón , donde permanece bajo estricto monitoreo profesional y la realización de diversos estudios clínicos.

La noticia sobre la salud de la funcionaria generó inmediata preocupación en la comunidad local. Su equipo de trabajo y el cuerpo médico resolvieron que permanezca en observación preventiva para evaluar detenidamente su cuadro general. Sin embargo, horas más tarde, su equipo de comunicación expresó lo siguiente:

La jefa comunal se encuentra atravesando un proceso de recuperación y, como siempre, afronta este momento con la fortaleza, la convicción y la esperanza que la caracterizan.

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Como ella misma dice: “En tiempos difíciles es donde la fortaleza se refleja más”.

Y continuaron el mensaje expresando: ''Hoy más que nunca, necesitamos de esa fortaleza y de la energía de toda nuestra comunidad. Les agradecemos sus mensajes de aliento, sus oraciones y sus rezos, acompañándola en este camino para que su recuperación sea pronta''.

Qué le sucedió

Según trascendió, el ingreso hospitalario de Daniela Salzotto se debió a un inconveniente sufrido en su vivienda mientras realizaba tareas de reparación en la propiedad.

La jefa comunal perdió el equilibrio cuando se encontraba subida a una escalera y cayó al piso, golpeándose con fuerza. A raíz de las lesiones provocadas por el impacto, fue trasladada de inmediato al centro de salud local para recibir asistencia médica.

Qué dice el parte médico

De acuerdo con la información brindada por su equipo de prensa, la primera evaluación médica detectó fisuras y fracturas en varias costillas. Frente a este panorama, los profesionales de la Clínica Juan Domingo Perón determinaron mantenerla internada.

El objetivo del seguimiento es controlar un importante golpe en la zona torácica y descartar posibles complicaciones de tipo pulmonar o cardíaco. Fuentes cercanas a la funcionaria señalaban que una de las principales preocupaciones radicaba en una posible lesión pulmonar producto del fuerte impacto. En este sentido, el equipo médico continúa siguiendo su evolución y realizando controles de rutina, una medida preventiva frente a un traumatismo en una zona tan sensible como el tórax.

De manera oficial se confirmó que la paciente se encuentra clínicamente estable, lúcida y con muy buen estado de ánimo. Permanece internada en sala común bajo observación del equipo médico, recibiendo el tratamiento analgésico adecuado para el manejo del dolor y controles evolutivos de rutina.

De momento, no existe una fecha oficial de alta. La propia clínica informó que solamente difundirá una nueva actualización si se produce alguna novedad significativa en la evolución de la intendenta.