Programan cortes de luz en Cipolletti y en tres localidades más: cuáles son y en qué horarios
EdERSA realizará trabajos de mantenimiento en redes de media tensión que obligarán a interrumpir el servicio durante varias horas en distintos sectores.
Este martes 01 de septuembre las cuadrillas operativas de la distribuidora EdERSA llevarán a cabo importantes tareas de mantenimiento en redes de media tensión en Cipolletti, El Bolsón, San Antonio Oeste y Viedma.
Los trabajos requerirán una serie de cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:
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En la ciudad de Cipolletti trabajarán de 9 a 15 horas en calle J. D. Salto, desde Ruta Nacional N° 22 hasta Isla Jordán. También habrá operarios en la totalida de la Isla Jordán y Margen Sur. Por otra parte, en la misma franja horaria quedará afectado el servicio en Balsa Las Perlas y zona rural del sector de Chacras.
En tanto, los trabajos en la localidad de San Antonio Oeste se harán de 9 a 16 horas en Ruta Nacional N°3 entre el km 1125 y 1134.
Respecto del corte programado del suministro eléctrico para El Bolsón será:
- De 13:00 a 16:00 en la Ruta 40 Norte, entre la entrada a Mallín Ahogado y Puente Los Aplausos.
- De 13:30 a 14:30 en el Barrio Usina.
Para la localidad de Viedma también se informó que trabarán en dos franjas horarias y en distintas locaciones:
- De 14:30 a 15:00 en el sector delimitado por las calles Urquiza, Zatti, J. M. Guido y Rivadavia (incluye Hospital Artémides Zatti).
- De 15:00 a 15:30 en calle San Martín entre Las Heras y Belgrano; y calle 25 de Mayo entre Laprida y Alsina.
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