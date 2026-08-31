Programan cortes de luz en Cipolletti y en tres localidades más: cuáles son y en qué horarios

EdERSA realizará trabajos de mantenimiento en redes de media tensión que obligarán a interrumpir el servicio durante varias horas en distintos sectores.

Por "obras importantes" habrá cortes de luz este finde en Cipolletti.

Este martes 01 de septuembre las cuadrillas operativas de la distribuidora EdERSA llevarán a cabo importantes tareas de mantenimiento en redes de media tensión en Cipolletti, El Bolsón, San Antonio Oeste y Viedma.

Los trabajos requerirán una serie de cortes programados de energía distribuidos de la siguiente manera:

En la ciudad de Cipolletti trabajarán de 9 a 15 horas en calle J. D. Salto, desde Ruta Nacional N° 22 hasta Isla Jordán. También habrá operarios en la totalida de la Isla Jordán y Margen Sur. Por otra parte, en la misma franja horaria quedará afectado el servicio en Balsa Las Perlas y zona rural del sector de Chacras.

En tanto, los trabajos en la localidad de San Antonio Oeste se harán de 9 a 16 horas en Ruta Nacional N°3 entre el km 1125 y 1134.

Edersa programó varios cortes para este domingo.

Respecto del corte programado del suministro eléctrico para El Bolsón será:

De 13:00 a 16:00 en la Ruta 40 Norte, entre la entrada a Mallín Ahogado y Puente Los Aplausos.

De 13:30 a 14:30 en el Barrio Usina.

Para la localidad de Viedma también se informó que trabarán en dos franjas horarias y en distintas locaciones: