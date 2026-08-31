El sindicato de la fruta cerró el acuerdo paritario: de cuánto serán los aumentos.

Esta semana comenzó con la oficialización del acuerdo paritario para los trabajadores de la fruta de Río Negro y Neuquén . Luego de una audiencia virtual, el sindicato recibió una oferta superadora.

El titular del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén , Máximo Santibáñez, explicó que se establecieron incrementos no remunerativos y escalonados sobre la escala anterior.

Desde el gremio reclaman una recomposición que acompañe el impacto de la inflación y mejore el poder adquisitivo del sector.

Cómo quedan los incrementos salariales

Julio y agosto: 4%

Septiembre y octubre: 8%

Noviembre y diciembre: 16%

Santibáñez aseguró que el acuerdo supera ampliamente la propuesta anterior presentada por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) que era de $80.000 mil pesos y adelantó que durante la semana quedarán listas las actas con el detalle de los reajustes.

De manera oficial, el sindicato informó que solicitarán reunirse nuevamente en el mes de diciemrbe para poder trabajar sobre los sueldos de la temporada 2027.

Capacitarán para ''calibrar pulverizadoras para la fruticultura''

Se encuentra abierta la preinscripción a la propuesta destinada a fortalecer los conocimientos y las buenas prácticas vinculadas a las tareas de pulverización en el sector frutícola.

‍ La actividad es organizada de manera conjunta por USEP del Municipio de Roca, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Alto Valle), Cámara de Productores Agrícolas de Roca y RENATRE.

El cursado será el jueves 10 de septiembre de 13.3' a 16.30 horas en el INTA- Experimental Alto Valle ubicado en el km 1190 (Guerrico). Los contenidos están a cargo del ingeniero Alejo Gutierrez Franco.

Respecto de los requisitos solo se exige que quienes sean parte tengan más de 18 años. Esá destinada a productores frutícolas, tractoristas y trabajadores rurales.

Durante la jornada se abordarán contenidos relacionados con el uso de TDP, la manipulación de plaguicidas y la gestión de envases, además de aspectos vinculados a la inspección y calibración de equipos pulverizadores y al uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).

El objetivo es brindar herramientas que permitan mejorar la seguridad de los operarios y operarias, el uso responsable de productos fitosanitarios y la eficiencia de las tareas de pulverización.

La preinscripción está disponible hasta el 2 de septiembre a las 13 hora y se encuentra habilitada la inscripción presencial de 8 a 13 horas en la oficina de USEP ubicada en el CIM de barrio Alfonsina Storni (Las Heras y Santa Cruz), o comunicarse vía WhatsApp al 2984692080. Para más información: [email protected]