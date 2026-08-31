Incendio del depósito de pirotecnia: el dueño será acusado, casi un año después de la explosión

La causa por la explosión de un galpón en barrio Parque San Juan sumará un hito judicial. Pedro Latosinski comparecerá ante el juez el 10 de septiembre.

Los Bomberos Voluntarios desplegaron cinco dotaciones para contener el incendio en el depósito clandestino de pirotecnia.

A casi un año de la fuerte detonación que estremeció al barrio Parque San Juan de Roca , la causa judicial por el incendio en un depósito clandestino de pirotecnia sumará una instancia clave. El próximo 10 de septiembre , Pedro Latosinski , propietario del depósito donde ocurrió el siniestro, deberá presentarse a una audiencia de formulación de cargos.

El episodio se registró la mañana del sábado 20 de septiembre de 2025 en un galpón ubicado sobre calle Rohde al 1800 . La onda expansiva y el incendio posterior provocaron daños de consideración en viviendas y vehículos de los alrededores, generando gran alarma entre los vecinos.

Aunque Latosinski ya figuraba como imputado en la investigación penal iniciada para determinar las responsabilidades del siniestro, la acusación formal aún no se había concretado.

De acuerdo con el Código Procesal Penal de Río Negro, la audiencia del 10 de septiembre será el momento en que la Fiscalía formalizará la investigación ante el juez, detallando el hecho atribuido, la calificación legal provisoria y el grado de participación del imputado.

Una explosión en un depósito de pirotecnia de General Roca se encamina a juicio, casi un año después. Captura gentileza Somos El Valle

Las pericias y las irregularidades detectadas

Tras la explosión, personal de Criminalística y bomberos especialistas en incendios realizaron peritajes en el predio. Para noviembre de 2025, la investigación barajaba como hipótesis principal que una chispa o fuente de calor desencadenó una primera detonación en un sector del inmueble, lo que dio paso al fuego. En esa misma jornada se produjo una segunda explosión cuando efectivos policiales ya trabajaban en el lugar.

Asimismo, los informes recabados durante la instrucción determinaron dos irregularidades centrales: el galpón albergaba una cantidad considerable de material pirotécnico de uso prohibido y no contaba con la habilitación municipal para operar como depósito.

Con estas medidas de prueba acumuladas, la causa entrará en su etapa de imputación formal a diez días de cumplirse el primer aniversario del hecho en calle Rohde.