Calcatreu se reactivó y exportó su tercer cargamento de oro y plata

El proyecto minero Calcatreu concretó su tercer despacho de oro y plata, duplicando los volúmenes iniciales tras superar una suspensión preventiva.

El proyecto minero Calcatreu , ubicado en la Región Sur de Río Negro , dio un paso clave en su consolidación productiva al realizar su tercer despacho de doré de oro y plata. El envío consistió en unas 996 onzas equivalentes de oro , una cifra que representa casi el doble de lo registrado en su primer despacho del mes de junio.

Este avance se produce luego de que el Gobierno Provincial levantara la suspensión preventiva que pesaba sobre el yacimiento debido a diferentes incumplimientos detectados. La normalización de las operaciones fue posible gracias a un acuerdo alcanzado entre la provincia y la empresa Minera Calcatreu , en una instancia de diálogo impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck .

Según informó la compañía, el cargamento enviado contiene aproximadamente 980 onzas de oro y 1.099 onzas de plata , lo que consolida las 996 onzas equivalentes de oro (AuEq) . El volumen supera ampliamente las 518 onzas equivalentes informadas al inicio de las operaciones.

Luego del conflicto por la falta de mano de obra local, Calcatreu reactivó sus operaciones.

Este resultado refleja el progreso en las tareas de lixiviación, recuperación y procesamiento que se habían iniciado en el mes de abril. Actualmente, la firma trabaja en la normalización progresiva de sus actividades y evalúa el impacto que tuvo el parate temporal en sus metas anuales de producción.

Acuerdo laboral y compromisos asumidos

La reactivación de las tareas no solo implicó una vuelta a la producción, sino también la firma de un acta compromiso. El acuerdo alcanzado entre las partes contempla la incorporación progresiva de 30 trabajadores, la capacitación de otras 30 personas y la prioridad absoluta para la mano de obra rionegrina en futuras búsquedas laborales. Además, se sumaron nuevas exigencias en materia de seguridad e higiene y se fijaron mecanismos permanentes de control.

El Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, remarcó que la suspensión no buscó frenar el desarrollo minero, sino garantizar que se cumpla lo pactado. El funcionario destacó la política provincial basada en el consenso y el acompañamiento a las inversiones, siempre que se respeten los intereses locales.

Calcatreu superó las exportaciones de oro y plata previstas para esta etapa del proyecto.

“Desde el Gobierno Provincial siempre buscamos resolver las diferencias a través del diálogo y la construcción de consensos. Queremos que las inversiones avancen, que los proyectos produzcan y que generen nuevas oportunidades, pero ese crecimiento tiene que darse respetando los compromisos asumidos con nuestra gente y con las comunidades”, señaló Aberastain Oro.

El futuro del proyecto en la Región Sur

Calcatreu se posiciona como uno de los emprendimientos centrales de la nueva etapa minera en Río Negro. Para el Ejecutivo provincial, el desarrollo de la actividad debe traducirse en beneficios directos para el territorio, mediante el compre local, la capacitación y la generación de empleo genuino.

Con este tercer despacho, las autoridades consideran demostrado que es viable compatibilizar el avance del negocio minero con las exigencias regulatorias del Estado, manteniendo la previsibilidad jurídica pero con un estricto seguimiento de las condiciones ambientales y laborales.