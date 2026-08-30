Grave ataque: detuvieron a una mujer acusada de rociar a otra con combustible e intentado prenderle fuego

Le adjudican haber agredido a la víctima en el interior de la panadería en la que trabaja. Un vecino ayudó a detener a la sospechosa. Piden que se investigue el hecho.

El violento hecho en el que resultó víctima la empleada de una panadería generó una gran conmoción en la localidad cordillerana rionegrina.

Un gravísimo hecho de violencia se registró en la localidad rionegrina de El Bolsón , donde una mujer ingresó a una panadería y le habría rociado combustible a la joven empleada que atendía al público. Luego habría intentado encender un fósforo con la intención de prenderle fuego, pero al parecer y afortunadamente falló en la maniobra y escapó del local.

Sin embargo, luego la policía atrapó a la supuesta agresora con la colaboración de un vecino. Mientras que la víctima tuvo que ser asistida a raíz del shock emocional que sufrió.

El incidente se produjo el sábado alrededor de las 18 en un comercio ubicado sobre la calle Azcuénaga, a pocos metros del puente sobre el río Quemquemtreu, al noroeste del ejido urbano. Medios de la región relatan que la sospechosa ingresó al negocio y que tras mantener una conversión con la empleada le arrojó un combustible líquido sobre el cuerpo. Seguidamente habría intentado encender un fósforo para quemarla, pero la caja se le habría caído al piso y no logró realizar su cometido.

La oficial de la Policía rionegrina denunció a su jefe por malos tratos. Ambos cumplen servicio en la Comisaría 12 de El Bolsón. Archivo

La chica luego consiguió escapar del local y salió corriendo hacia el puente que cruza el cauce, donde pidió ayuda a los gritos. El propietario de locales comerciales del sector, la escuchó y fue a auxiliarla. Pero además advirtió a la otra mujer que se alejaba corriendo, por lo que comenzó a seguir hasta que la pudo interceptar en inmediaciones de una verdulería de la avenida Sarmiento, una vía troncal que atraviesa la ciudad de norte a sur.

Efectivos policiales llegaron al lugar alertados por vecinos procedieron a reducir a la mujer y a trasladarla a la Comisaria 12, donde quedó detenida, informó FM Paraíso 42 en su página de Facebook.

La víctima debió ser trasladada al hospital de El Bolsón, donde había recibido asistencia médica. El mismo medio indicó que había riesgos en la vista, dado que el liquido tóxico le habría afectado los ojos, aunque no hubo reportes oficiales al respecto. Tampoco hubo precisiones acerca de la situación judicial de la atacante.

Desesperado reclamo de justicia

Pocas horas después del violento episodio la mamá de la chica atacada difundió un sentido escrito en las redes sociales en el que compartió sus reflexiones respecto a lo sucedido, pidió a las autoridades que actúen para que no se vuelve a repetir e indicó que la agresora tendría problemas de salud mental.

“Mi hija salió de su casa para ir a trabajar, como cualquier día. No salió a buscar problemas, no salió a enfrentarse con nadie. Salió a ganarse la vida”, sostuvo Marisa Silvana Lovera.

Enfatizó que le ronda una pregunta: ¿Qué habría pasado si esos fósforos se encendían”, y se respondió que “Hoy estamos hablando de una mujer internada y de una familia aterrada. Pero mañana podríamos estar hablando de una vida perdida. Y es ahí donde siento una indignación enorme”.

En ese punto introdujo la hipótesis del presunto inconveniente psicológico que padecería la acusada. “Si esta persona tiene un problema de salud mental, no puede significar que nadie pueda hacer nada hasta que ocurra una tragedia irreversible. La salud mental necesita atención, tratamiento, seguimiento y decisiones responsables. Y si además existe un riesgo para terceros, quienes tienen la obligación de intervenir deben hacerlo dentro de lo que establece la ley. No quiero que mañana alguien diga: ´No pudimos hacer nada´, reclamó.

Aclaró que “No estoy pidiendo venganza. Estoy pidiendo justicia”. En este marco, exigió que “se investigue hasta el último detalle, que se determine qué ocurrió y qué responsabilidad corresponde. Y estoy pidiendo que, si existe una problemática de salud mental, se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder”.