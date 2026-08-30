Provincia LMCipolletti Ceferino Namuncurá Las fotos de la multitudinaria peregrinación a Ceferino Namuncurá

La fe, la emoción y la gratitud colmaron las calles de Chimpay. Cientos de peregrinos de distintas partes del país arribaron a la ciudad rionegrina para renovar su devoción, compartir momentos comunitarios y rendir homenaje a Ceferino Namuncurá en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

Tras un sábado cargado de encuentros y espiritualidad, la comunidad local y los visitantes se preparan para culminar las festividades con un cronograma repleto de actividades emotivas.

Cronograma de la jornada de cierre 07:00 hs. | Oración del amanecer junto a la Cruz del 5° Centenario y desayuno comunitario.

08:00 hs. | Misa del peregrino en el Templo de Cristo, de la Tierra y la Vida.

09:00 hs. | Procesión central desde la Cruz del 5° Centenario hacia el Parque Santuario.

11:00 hs. | Misa central en el Parque Santuario.

13:00 hs. | Bendición y envío misionero de los jóvenes.

16:00 hs. | Misa de despedida de los peregrinos. Bajo el lema de unidad y devoción, la jornada dominical marca el punto culminante de un evento histórico donde Chimpay se reencuentra una vez más con el "Lirio de la Patagonia".