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Las fotos de la multitudinaria peregrinación a Ceferino Namuncurá

Este domingo se celebra la jornada de cierre en Chimpay. Las actividades y las mejores imágenes.

Las fotos de la multitudinaria peregrinación a Ceferino Namuncurá

La fe, la emoción y la gratitud colmaron las calles de Chimpay. Cientos de peregrinos de distintas partes del país arribaron a la ciudad rionegrina para renovar su devoción, compartir momentos comunitarios y rendir homenaje a Ceferino Namuncurá en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

Tras un sábado cargado de encuentros y espiritualidad, la comunidad local y los visitantes se preparan para culminar las festividades con un cronograma repleto de actividades emotivas.

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Cronograma de la jornada de cierre

  • 07:00 hs. | Oración del amanecer junto a la Cruz del 5° Centenario y desayuno comunitario.

  • 08:00 hs. | Misa del peregrino en el Templo de Cristo, de la Tierra y la Vida.

  • 09:00 hs. | Procesión central desde la Cruz del 5° Centenario hacia el Parque Santuario.

  • 11:00 hs. | Misa central en el Parque Santuario.

  • 13:00 hs. | Bendición y envío misionero de los jóvenes.

  • 16:00 hs. | Misa de despedida de los peregrinos.

Bajo el lema de unidad y devoción, la jornada dominical marca el punto culminante de un evento histórico donde Chimpay se reencuentra una vez más con el "Lirio de la Patagonia".

Las mejores fotos que difundió la Muni

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