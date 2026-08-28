En el 140° aniversario del nacimiento del joven mapuche, las celebraciones llevan el lema “Con Ceferino y el Papa León, artesanos de humanización y paz”.

''Quiero serle útil a mi gente'': Chimpay recibe a miles de fieles a Ceferino Namuncurá.

Decenas de miles de fieles se prepararan para viajar y participar de las actividades organizadas para celebrar a Ceferino Namuncurá , cuando se cumplen 140 años de su nacimiento en Chimpay.

Si bien muchos fieles fueron el mismo 26 de agosto a celebrar al beato, otras miles llegan al Valle Medio para pedir, agradecer y elevar sus oraciones. Así, una vez más, el Parque Ceferino se convirtió en un espacio de encuentro y espiritualidad, donde se mantiene viva una tradición que año tras año convoca a más personas.

A 140 años de su nacimiento, la figura de Ceferino continua siendo un símbolo de fe, humildad, solidaridad y esperanza.

Como todos los años, cientos de miles de fieles llegan a agradecer y pedir al beato Ceferino Namuncurá. Foto: Gentileza.

Tres días de peregrinación

La 56° Peregrinación a Ceferino Namuncurá comenzará este viernes 28 y se extenderá hasta el domingo 30 de agosto, bajo el lema “Artesanos de humanización y paz”.

La propuesta invita a reflexionar sobre la construcción de una sociedad más humana, solidaria y comprometida con la paz. También se plantea como eje el mensaje “Con Ceferino y el Papa León, artesanos de humanización y paz”.

Este viernes se llevará adelante una vigilia de oración por la humanización y la paz, bajo el lema “Instrumentos de tu paz”.

El sábado 29 será una de las jornadas centrales. Las actividades comenzarán a las 9 horas con la apertura del monumento y la bendición. A las 11 se celebrará la misa por la canonización de Ceferino y a las 15 se realizarán bautismos de niños.

Durante la tarde habrá una misa en el monumento, actividades para jóvenes junto a María Auxiliadora, adoración eucarística y una celebración y reflexión del fuego a orillas del río.

Al caer la noche, la juventud le cantará a la tierra con una propuesta que incluye una sopa compartida en el Polideportivo. Además el espacio ''Micrófono compartido'', destinado a reflexiones, testimonios e inquietudes, con temas como la conciencia y la dignidad humana frente a los desafíos de la inteligencia artificial y la problemática de las adicciones.

El domingo 30 comenzará a las 7 con la oración del amanecer junto a la Cruz del 5° Centenario, seguida de un desayuno comunitario.

A las 8 se celebrará la misa del peregrino en el templo de Cristo, de la Tierra y la Vida. Una hora más tarde partirá la procesión desde la Cruz del 5° Centenario hacia el Parque Santuario.

La misa central tendrá lugar a las 11 en el Parque Santuario. Luego, a las 13, se realizará la bendición y el envío misionero de los jóvenes. La peregrinación finalizará a las 16 con la misa de despedida de los peregrinos.

Durante las jornadas también habrá sacerdotes disponibles para quienes necesiten recibir el sacramento de la reconciliación.

¿Quién fue Ceferino Namuncurá?

Ceferino nació el 26 de agosto de 1886 en Chimpay, sexto hijo del cacique Manuel Namuncurá, y fue enviado a Buenos Aires donde estudió en una escuela salesiana. Allí descubrió su vocación religiosa y anhelaba convertirse en sacerdote misionero.

Su afán por aprender y poder transmitir la fe al pueblo Mapuche lo llevó hasta Italia, donde pudo conocer al Papa Pío X. Sin embargo, su anhelo de ser sacerdote no pudo cumplirse, pues falleció de tuberculosis a sus 18 años.

Su fama de santidad se difundió rápidamente por la región, generando numerosas conversiones. En 1972 fue nombrado Siervo de Dios, y en 2007, proclamado Beato por Benedicto XVI.

¿Un milagro en Catriel?

En declaraciones a FM Alas de Catriel, el sacerdote Pedro Norambuena explicó que “para declarar un milagro hay que tener pruebas, con documentación médica, antecedentes, estudios y pruebas suficientes”. Es un proceso “extremadamente rigurosos y demanda expedientes médicos detallados”.

Un caso ocurrido en Catriel llegó a ser estudiado dentro del proceso de análisis de posibles milagros atribuidos a Ceferino. Se trató de una niña atropellada por un vehículo que tuvo una evolución considerada extraordinaria.

Norambuena reveló que un grupo médico avaló que se había producido un hecho extraordinario que no encontraba explicación desde el punto de vista médico. A pesar de ello, el caso no logró superar la instancia de evaluación en Roma.