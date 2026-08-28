La Provincia abonará la totalidad de los salarios de la Administración Pública Provincial en un solo día y con el aumento previsto del 4,21%.

Se confirmó la fecha de cobro para estatales rionegrinos: cuándo será y de cuánto es el aumento

El Gobierno de Río Negro realizará el pago en una única jornada, brindando previsibilidad al bolsillo de los empleados estatales y garantizando el depósito de los haberes en tiempo y forma.

El miércoles 2 de septiembre cobrarán el personal de Salud Pública, con guardias y horas extras, la Policía de Río Negro, el Servicio Penitenciario Provincial, docentes, porteros, agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Judicial y organismos de control.

El 4,21% de incremento que verán reflejados en los sueldos surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).

En lo que va del año se mantuvo un esquema de actualización constante para acompañar el salario de las y los trabajadores, acumulando a la fecha un 20,88% de incremento:

En febrero los salarios aumentaron en un 5,29%. En el mes de abril el aumento fue del 5,65 y en junio el aumento fue del 4,28%.

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El aumento salarial para estatales será de 4,21% en agosto

Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de junio y julio.

Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública.

Cómo se calcula el aumento

El porcentaje surge de promediar el IPC de junio (1,9% a nivel nacional y 1,72% en Viedma) y el de julio (2,1% a nivel nacional y 2,61% en Viedma).

Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.

Este viernes continúa el pago de las recategorizaciones en Salud

El Ejecutivo provincial confirmó que con este nuevo depósito, Río Negro avanza en la cancelación de las cuotas acordadas en la Mesa de la Función Pública. La medida alcanza a agentes del Ministerio de Salud comprendidos en las leyes 1.844 y 1.904.

El cronograma de pagos, que se inició el pasado 28 de julio con el abono de la primera cuota, se realiza de la siguiente manera:

Retroactivos entre $200.000 y $500.000: se abonarán en 3 cuotas iguales y consecutivas.

Retroactivos entre $500.001 y $1.000.000: se pagarán en 4 cuotas iguales y consecutivas.

Retroactivos de $1.000.001 en adelante: se cancelarán en 6 cuotas iguales y consecutivas.

Cabe recordar que durante el mes de junio el Gobierno Provincial ya había realizado el pago del primer tramo, correspondiente al personal que debía percibir montos menores a los $200.000. De esta manera, se continúa dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública, avanzando en un esquema de pago que brinda previsibilidad a las y los trabajadores de Salud.