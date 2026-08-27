Megaproyecto de loteos en Fernández Oro: cuál es la nueva propuesta que presentó el intendente

Luego de que la iniciativa original quedara frenada tras la declaración de emergencia sobre la zona rural irrigada, el Ejecutivo buscó una alternativa y ahora avanzó con tierras ubicadas en zona urbana.

Luego de que la iniciativa original quedara frenada tras la declaración de emergencia sobre la zona rural irrigada, el Ejecutivo buscó una alternativa y ahora avanzó con tierras ubicadas en zona urbana.

Este jueves el intendente de Fernández Oro , Gustavo Amati , volvió a poner en marcha el proyecto de lotes accesibles. Luego de que la iniciativa original quedara frenada tras la declaración de emergencia sobre la zona rural irrigada, el Ejecutivo elaboró una alternativa que permitiría conformar 239 lotes , a partir de acuerdos alcanzados con propietarios privados y reservas municipales existentes.

El jefe comunal convocó a todos los concejales para el viernes 4 de septiembre a las 9 de la mañana, con el objetivo de analizar el proyecto, incorporar propuestas y avanzar en una ordenanza que permita concretarlo y destacaron desde su equipo de trabajo " tenemos 239 oportunidades concretas ".

El proyecto de lotes accesibles vuelve así al centro de la agenda política de Fernández Oro , ahora con una propuesta adaptada a la normativa vigente y con el desafío de conseguir el acompañamiento del Concejo.

Un obstáculo no cambia el objetivo

En este sentido detalló que el problema no radica solamente en la disponibilidad -o no- de terrenos, si no en la posibilidad tangible de poder adquirirlos considerando los valores actuales del mercado inmobiliario y la percepción real de salarios en la región.

El coordinador de Gabinete, Martin Reballiatti expresó: "Durante estas semanas salimos a buscar tierras, hablamos con propietarios y desarrolladores, analizamos distintas posibilidades y fuimos construyendo acuerdos que nos permitieran volver a poner sobre la mesa una respuesta concreta para las familias de Fernández Oro".

En sus redes sociales, Reballiatti había posteado un fuerte mensaje producto de la decisión tomada por el Concejo Deliberante expresando: "sabiendo que las mezquindades políticas y los intereses económicos inmobiliarios pueden poner obstáculos a proyectos que buscan generar oportunidades para la gente, durante estas últimas semanas nos adelantamos a este escenario y comenzamos a trabajar en una segunda alternativa para obtener Lotes Municipales Accesibles dentro de la actual zona urbana, articulando con propietarios mediante convenios urbanísticos".

El 19 de mayo se celebra el aniversario de General Fernández Oro. Estefania Petrella

Qué dijeron los vecinos orenses

Entre algunas declaraciones que surgieron desde la decisión tomada por el organismo legislativo de declarar la emergencia en zona rural irrigada, se tenía en común el mismo mensaje: "no queremos que nuestros hijos se vayan de la ciudad" y en algunos casos afirmaban que no les importaba que las tierras "queden lejos" porque la prioridad era tener un techo. También, hay familias que manifestaron que no pueden haber tantas tierras disponibles que la única alternativa sea ''pagar un alquiler para siempre''.

Cuál fue la postura del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Fernández Oro aprobó en su última sesión y por unanimidad la ordenanza que declara la Emergencia de la Zona Rural Irrigada del ejido municipal. La decisión se dan en marco de la protección de las tierras productivas bajo riego y, al mismo tiempo, ordenar el crecimiento urbano de la ciudad.

De manera oficial expresaron como Organismo que: "Proteger nuestra Zona Rural Irrigada no significa impedir el crecimiento de General Fernández Oro, sino garantizar que ese crecimiento sea planificado, ordenado y compatible con la producción y el futuro de nuestra ciudad".