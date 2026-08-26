El lamento de reconocido artesano de Cipolletti tras un fuerte choque: "Tengo siete costillas fisuradas"

Ernesto López, artesano local sufrió un fuerte accidente automovilístico este martes al mediodía. Su recuperación será de 4 a 5 meses. El pedido que le hace a sus potenciales clientes.

Este martes al mediodía se registró un accidente entre dos vehículos en la intersección de Perú y Villegas. Ambos conductores resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Dr. Pedro Moguillansky .

Sobre calle Perú quedó el automóvil negro en el medio de la calzada generando dificultades en el tránsito y distintos vecinos del barrio que se acercaron a ver lo sucedido, sumado a que era un horario de alto tráfico por tratarse del cambio de turno de la Escuela Primaria N° 111 "Héroes del Desierto" que abarca gran parte de esa cuadra.

El impacto entre los dos vehículos fue tal que el Clio terminó por desplazar al Chevrolet Corsa de la calle quedando sobre la vereda y a escasos centímetros del paredón del establecimiento educativo, tirando -incluso- un cartel de señalización e incrustado contra un árbol.

En el caso del conductor del auto que circulaba por calle Perú, se confirmó su alta luego de recibir atención médica en el hospital local luego de expresar un fuerte malestar en la zona toráxica sumado al estrés que le generó la situación. En tanto, Ernesto, tuvo con el correr de las horas la confirmación de que tenía ''siete costillas fisuradas''. Su recuperación demandaría entre 4 y 5 meses.

Ya en su hogar, el artesano dialogó con LM Cipolletti y expresó que su dolor ''apenas le permite moverse'' y agregó que avanzarán con las pericias correspondientes el día viernes y que gracias a su hijo puede avanzar con lo que le solicitan desde la aseguradora.

Consultado sobre su contexto, comentó que al requerir de su cuerpo en movimiento para crear las piezas que vende para sostener su hogar, es necesario que diagramen una nueva dinámica de familia y así sostener el negocio que tienen con su esposa.

Una familia que doblegará esfuerzos para salir adelante

Ernesto es conocido en el ambiente de los artesanos por sus producciones que se pueden encontrar frecuentemente en las ferias de Cipolletti y de localidades aledañas. Sin embargo, con este contexto, se dificulta la comercialización de sus productos.

Su esposa Cristina se encuentra en proceso de producción para poder vender rápidamente lo que ofrece y continúan recibiendo pedidos -aunque por esta razón no cuentan con envíos- pero aspiran a poder coordinar con quienes estén interesados.

La familia agradeció los mensajes de apoyo y muestras de ayuda recibidas en las últimas horas a través de sus redes sociales e insistieron en que ''saldrán adelante juntos y en familia''.

Dentro de las expresiones de apoyo, muchos dejaron su deseos de que Ernesto se recupere pronto y que ''lo material, con el tiempo se recupera'' y que lo primordial es que su recuperación avance de manera constante y progresiva.

El "atelier de artesanos" continuará abierto

Ubicado en calle Blas Parera 156 de Cipolletti, el espacio dedicado a la venta por mayor y menor de artesanías continuará operativo.

A diario, trabajan en la creación de piezas únicas de aros, anillos, espejos intervenidos, señaladores, condimenteros, mates, pulseras y muchas artesanías más.

Ernesto y Cristina tienen años en el mundo de las creaciones manuales y le dedican su vida a trabajar accesorios y piezas que, pueden ser un regalo o un registro vivo de momentos especiales de quienes eligen comprarles. Por eso, adecuarán su actividad en las compras con retiro en su propio espacio.

Quienes estén interesados en sus originales piezas pueden encontrarlos vía instagram como: @rusticacris y @lopezernestohoracio.