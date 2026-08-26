¿Buscás trabajo en Cipolletti? La oficina de empleo ayuda a la comunidad mediante la carga su cv digital

El micrositio de la Dirección de Capacitación y Empleo funciona como nexo entre los perfiles laborales con empresas locales.

El micrositio de la Dirección de Capacitación y Empleo funciona como nexo entre los perfiles laborales con empresas locales.

Mediante el micrositio de la Dirección de Capacitación y Empleo en la página web de la Municipalidad de Cipolletti , quienes se encuentren en la búsqueda de empleo pueden cargar de manera digital su Curriculum Vitae . Además, los vecinos pueden asesorarse y encontrar toda la información acerca de las ofertas sobre cursos, talleres, charlas y capacitaciones que brinda el área.

El objetivo es facilitar la vinculación de perfiles laborales con empresas locales que requieran personal o que estén en la búsqueda activa de recurso humano.

Es importante destacar que los CV también se recepcionan en la Oficina de Empleo de la Dirección municipal , únicamente en formato digital (en PDF), con el fin de acelerar los procesos de posible vinculación con las empresas , contribuir a la despapelización del Estado, y colaborar con el cuidado del medio ambiente.

Actualmente la Dirección municipal cuenta con una base de más de 200 Currículums, con diferentes perfiles que permiten facilitar la vinculación laboral con empresas locales que estén en la búsqueda activa de recurso humano.

Intermediación laboral y formación para mejores oportunidades de empleo

La Dirección de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Cipolletti funciona como un área clave para la intermediación laboral y la formación profesional de los vecinos, buscando mejorar sus herramientas para la búsqueda activa de empleo y/o la iniciación de un emprendimiento.

Se promueve la formación en oficios con certificaciones válidas, incluyendo áreas como atención al público, marketing digital, inteligencia artificial, panadería, y costura.

Es importante resaltar que se coordinan actividades y capacitaciones en los Centros de Promoción Comunitaria (CPC) llegando a los diferentes barrios y sectores de la ciudad.

Para más información y/o consultas comunicarse de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas a las líneas de WhatsApp 299-5789466 y 299-6832546. O bien dirigirse a la Dirección de Capacitación y Empleo ubicado en el edificio municipal de calle Yrigoyen 379 8° Piso. Correo electrónico: [email protected].