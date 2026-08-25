El viento dice presente frente a una primavera anticipada: cómo estará el tiempo en Cipolletti

El cierre de agosto llega a la ciudad de Cipolletti con las condiciones típicas de la transición invernal en el Alto Valle.

A menos de un mes del cambio de estación, en la ciudad de Cipolletti se pronostican jornadas marcadas por la inestabilidad , ráfagas de viento del oeste y un posterior aumento progresivo de la temperatura hacia el fin de semana. Conocé lo que se pronostica para los próximos días:

Para la mitad de semana se espera inestabilidad y tiempo fresco. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que durante el miércoles persiste la cobertura nubosa y algunas lloviznas aisladas. Las temperaturas rondarán entre los 6 °C de mínima y los 15 °C de máxima, acompañadas de vientos moderados del sector norte.

El ascenso térmico se dará el jueves 26 de agosto con máximas entre los 18 °C y 19 °C donde además se pronostican ráfagas desde el mediodía, con velocidades medias de entre 40 y 50 km/h y probabilidad baja de precipitaciones hacia la tarde.

El viernes 27 de agosto se espera un cielo parcialmente nublado, brisa del noroeste y un leve descenso de la máxima, que se ubicará en torno a los 13 °C a 15 °C. El viento irá amainando gradualmente para predominar desde el sector noroeste con intensidad moderada.

Será una jornada primaveral según el pronóstico.

¿Cómo estará el fin de semana?

Sábado 28 de agosto: El primer día del fin de semana se presentará con abundante nubosidad pero sin lluvias significativas. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 8 °C, mientras que la máxima rozará los 16 °C con vientos leves a moderados del oeste.

Domingo 29 de agosto: El mes culmina con una jornada de ambiente fresco a templado, registrando mínimas de 6 °C y máximas cercanas a los 15 °C. El cielo estará parcialmente nublado a despejado, ofreciendo condiciones favorables para actividades al aire libre.

Se adelanta la tormenta de Santa Rosa: cuáles serían los días con fuertes lluvias

Como sucede en el mes de agosto, ya se aproxima y monitorean las condiciones climáticas ante la llegada de la popular tormenta de Santa Rosa, que este año- advierten - se adelantaría.

Habitualmente se esperan intensas lluvias, con condiciones mayor a lo habitual para la época. Este año los efectos estarán potenciados por "El Niño".

La tradicional tormenta de Santa Rosa vuelve a estar en la atención de los argentinos ante la proximidad de la culminación del mes de agosto.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta de Santa Rosa no corresponde a un evento meteorológico específico, sino a una tradición que la asocia a lluvias y tormentas.

¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

La tradición asocia lluvias intensas cerca de la fecha de Santa Rosa de Lima con intervenciones milagrosas de la santa, pero es en realidad, una concepción popular que vincula estos episodios con la festividad religiosa dedicada a Santa Rosa de Lima.

El fenómeno suele identificarse con cualquier temporal que ocurra en las cercanías del 30 de agosto, fecha en la que, en muchas regiones, se conmemora a la santa.

a tradición tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa habría logrado, a través de sus oraciones, desatar una tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima.

Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, fue declarada patrona de Lima y de América. El relato cuenta que la intervención milagrosa de la santa protegió a la ciudad de un ataque pirata, tras lo cual los temporales que se presentan hacia el final del invierno en el hemisferio sur comenzaron a asociarse a su figura.

La fecha de la festividad, originalmente el 30 de agosto, fue modificada por la Iglesia Católica en 1969, ubicándola el 23 de agosto, aunque en muchos lugares de la Argentina se mantiene la conmemoración tradicional a fin de mes.