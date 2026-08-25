La popular peluquera que se mudó a la chacra y hasta allí la siguen: "Las clientas ya son amigas"

Querida en Cipolletti, Oro y Sierra Grande, salió adelante con su oficio y superó una grave enfermedad: "Lo que se habla acá, muere acá".

Doris Cornejo, la peluquera del pueblo, en su día, relató su historia.

Tiene aura Doris Cornejo , ahora que está tan de moda esa palabrita. No por nada clientas de Sierra Grande le piden que regrese y las de Cipolletti y Allen prefieren trasladarse hasta Fernández Oro antes que cambiar de estilista.

No es de las que jugaban a ser la peluquera de sus muñecas de chica ni le cortaba el cabello a sus primos o hermanos en las reuniones familiares. Pero lleva el oficio en la sangre y vaya si se nota .

Un día se enteró que en el Centro de Jubilados y Pensionados de Cipolletti brindaban un curso de peluquería gratis y se anotó para disponer de otra herramienta que los ayudara a salir adelante como familia en épocas de vacas flacas. Le vino al "pelo" aquella capacitación.

Hoy la avala una extensa trayectoria, aunque si algo la distingue a la criada en el barrio Brentana de nuestra ciudad es ese trato especial con la gente. La calidez y su don de buena persona, con eso hace la diferencia y por ello la siguen a todas partes y recibe tantas muestras de lealtad de vecinos de toda la región.

Entre un turno y otro, la mamá de Lucas, Molly, Rocío y Mauri, el único que sigue sus pasos, aprovecha para contar su historia de vida a LM Cipolletti desde la tranquilidad de su salón en plena chacra orense. Las gotitas de una tenue llovizna mañanera se deslizan por el ventanal.

Su marido, el popular Ruso, es testigo de la charla y no se queda de brazos cruzados: ofrece mates y unas deliciosas tortas fritas.

Doris junto al Ruso, su esposo, quién la ayudó a no olvidarse de ningún detalle y nos recibió de la mejor manera.

Con el inquieto y juguetón Simón en brazos -es el más mimado de los 9 perros que adoptó-, en el Día Internacional del Peluquero, ella acepta finalmente la charla con LMC.

Doris junto a Simón, su simpática mascota: "Tenemos 9 adoptados.

Pensó que la timidez iba a traicionarla pero sin darse cuenta disfruta el repaso de su propia película. Se emociona, eso sí, con algunas secuencias, como las fotos históricas y al evocar a sus viejos Lito y María Eliana.

“Comencé en Cipolletti, estuve 10 años en Cloudis, la peluquería de mi hermano Eduardo ahí en Alem casi Circunvalación. El me ayudó mucho. Mi otra hermana, Claudia también es peluquera. Tenía dos hijos cuando arranqué y luego quedé embarazada de los otros dos y ahí tuve que dejar un tiempito. Después nos fuimos a probar suerte a Sierra Grande, estuvimos 4 años allí y me fue espectacular. Llegué a tener más de 300 clientas. Me surgió una grave enfermedad y nos tuvimos que volver…”, admite y aprieta sus labios en señal de lamento e impotencia.

Doris Cornejo, la peluquera del pueblo, en su día, relató su historia.

-¿Se puede saber qué tuviste?

-Me enfermé, cáncer de útero. Fue un golpe duro para mí, un cambio radical. Preferimos volvernos por el tema de los médicos, conocíamos a los de acá. Fueron 6 meses de angustia, de quimio, de rayos, pero por suerte lo pude superar. Agradecida al Hospital de Cipolletti y a los de Puerto Madryn que enviaron toda la información en tiempo y en forma.

-¿Lindos recuerdos de Sierra Grande?

-Los mejores, hermosa experiencia en Sierra y ¡que belleza Playas Doradas!. Cuando llegué muchas mujeres se iban a peluquerías de Puerto Madryn. No quiero que suene a soberbia ni agrandada, soy todo lo contrario, pero de repente muchas empezaron a quedarse. Me decían que se notaba que venía de la ciudad… Cuando nos tuvimos que venir fue triste despedirme de todo eso, mi marido había estado trabajando 2 años en la construcción de unas canchas de pádel que había estrenado la semana anterior... Conseguimos estabilizar la parte económica tras años difíciles con los 4 chicos. Pero priorizamos mi salud.

Doris Cornejo la luchó junto a su familia y salió adelante.

-¿Y cómo apareciste en una Chacra de Fernández Oro? ¿La gente te siguió?

-Cuando tuve el alta médica me quería volver a Sierra pero Rubén -su esposo- se opuso para no alejarme de mis doctores. Así que nos vinimos a vivir a la Chacra de mis suegros, alquilé un local en calle Rivadavia, entre Roca y Sarmiento, en el centro de Oro y luego me vine para la Chacra con el mismo nombre: Pipí Cucú -risas-. Fue una apuesta fuerte, al principio teníamos dudas pero por suerte logré mantener una buena clientela. Algunos empezaron a venirse caminando, en bici, en vehículos. Serán 10 ó 15 cuadras del centrito, tampoco es tanto pero agradecida por la respuesta. De acá valoran la naturaleza, el verde, la comodidad para estacionar.

A Doris las clientas la siguen a todas partes. En la chacra mantuvo el ritmo.

-También sos de tener grandes gestos con los abuelitos o personas en dificultades…

-Sí, voy solo a domicilio de las personas que están realmente complicadas de salud, a las personas muy mayores, siempre en lo que puedo intento ayudar, es mi esencia.

-Se dice que las peluqueras son a la vez una suerte de “psicólogas” o consejeras de sus clientas, que van a hacer catarsis… ¿Es tan así?

-Es que hoy en día más que clientas son amigas. En mi peor momento me aferré a la terapia holística y me hizo muy bien para sanar, buscar la paz interior y colaborar con el otro. Tengo una buena conexión con la gente.

-¿Y llegan las primicias y los chimentos del pueblo más rápido que a otro lado? (risas)

-Si jaja y eso que casi no uso redes sociales. Acá te enterás de todo, pero muere acá, todo confidencial, máximo respeto.

En plena chacra, con la peluquería de fondo.

-¿Algún blooper que te mandaste estos años?

-Por suerte no pifié feo nunca, no le corté la cara ni la cabeza a nadie, ni hice llegar tarde a una novia o quinceañera, eso no je. Pero sí me falló un par de veces la memoria con los turnos que había dado y al regresar a la chacra había clientas sentaditas esperando. Nunca mucho tiempo, pero bueno me acuerdo de eso…

-¿Y qué es lo que más te gusta realizar en su trabajo?

-Iluminación, mechas, peinados de mujeres. Ojo corto unisex y me siento cómoda de igual manera.

-En La Chacra construyeron salón de eventos e inauguraron pizzería, con vos amasando y poniéndole el hombro. ¿Cómo es la doble tarea?

-Fue bastante estresante, si bien me gusta y funcionó. Tuve que comprimir bastante los turnos de la pelu… Como pizzería ya no vamos a abrir este verano, sí continuamos ofreciendo el salón Las Calandrias para eventos, servicios de catering y cocción. La gente ya nos conoce, confía en nosotros y eso reconforta.

Doris como pizzera, con una clienta y amiga.

-¿Qué se siente que tu hijo menor se incline por el rubro?

-Contenta, hizo el curso de barbero, nadie le impuso nada. Mauri tiene 22 años, a la vez está en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, capacitándose para gendarme. Después tengo a Lucas de 32, el mayor, es veterinario y trabaja en El Candil, Molly (26), que estudia animación audiovisual, sonidos, da clases de pilares y hasta tiene un proyecto nuevo en el canto. Y Rocío -25-, la más bohemia, fotógrafa, está haciendo ahora la temporada de nieve en Chile. Los amo con todo mi corazón.

Con Mauricio, el único de sus 4 hijos que sigue sus pasos.

-¿Algún mensaje final?

-Agradecer a amigos, clientas, de Cipolletti, Sierra Grande, Oro, Allen, Neuquén.

Doris Cornejo, la peluquera del pueblo. ¡Feliz día para ella y todas y todos sus colegas!

Los lectores pueden dejar sus saludos para sus peluqueros preferidos.