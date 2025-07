Era petrolero jerárquico y hoy, un barbero de moda en Cipolletti: le pasa música electrónica a clientes

Juan, el ex petrolero devenido en barbero que le pone onda con música electrónica.

No es Goat, el boliche céntrico. No es la Finca, a dónde los jóvenes suelen ir a bailar. Tampoco ninguna de esas fiestas especiales en las chacras. El “punchi punchi”, o mejor dicho el Deep House o House (estilos más tranqui del mismo género) suena en la Barbería Cipolletti de calle San Martín 782 .

El Tata , como lo apodan, igualmente no está solo pues da empleo a tres jóvenes. Fue petrolero jerárquico pero se cansó de estar “lejos de casa, te demanda todo el tiempo estar en el campo es tener cabeza y cuerpo allá”.

E.C.P BARBERIA CIPOLLETTI (15).JPG Juan tiene una numerosa clientela. Entre cortes escuchan música, tiran pasitos y toman café. Estefania Petrella

Por eso, más allá de la tentadora recompensa económica y lo mucho que había que resignar al tomar nuevos rumbos, optó por un cambio de vida radical. “Me iba bien, se gana otra plata, yo era supervisor o sea tenía un cargo jerárquico. Incluso seguí hasta 2019 en el campo siendo que abrí la barbería en 2017. Es bueno aunque inestable. Hasta que descubrí que me gustaba la estética y me puse a estudiar. Ahora tengo tiempo para estar con la familia, pude retomar lo del arte”, explica entre corte y corte. Se lo nota feliz, pleno. Disfruta lo que hace y no es poca cosa…

La música es su debilidad e integró destacadas bandas de musicales de la región como Odisea, Blues de Garage y últimamente Groove Brothers juntos a sus hermanos Joaco y Khaty. “Nos presentamos en la última Fiesta de la Actividad Física, fue algo muy lindo”, recuerda con orgullo.

Su novedoso proyecto de barbería con música electrónica

“Estamos implementando que la música electrónica no se escuche solo en la fiesta. La barbería también es un momento para compartir el café que convidamos nosotros, escuchar música electrónica, Deep House o House, estilos más tranqui, tomar un café o compartir un mate, comer algo dulce”, cuenta acerca de la novedosa iniciativa.

De fondo ahora suena AC/DC. Aclara que, por lo pronto y dada la buena aceptación del público, paso “dos o tres veces a la semana música electrónica, todos los miércoles del mes y los viernes, después música normal”.

En ese contexto, anticipa que este miércoles 9 de julio de “a partir de las 19 voy a estar pasando música electrónica hasta 22, a la mañana normalmente. Trabajo hasta 12.30 al mediodía y de 17 a 21 a la tarde”, repasa el hombre de la interminable barba. En casa de herrero…

Los habitués y los que pisan por primera vez el local, según él, en su “gran mayoría quedan fascinados. Al 90 % le encanta la música, más allá de la buena atención”, infla el pecho uno de los estilistas del momento.

Lleva en la piel el arte. Toca el bajo desde el 94. “Es parte de mi vida, sea el género que sea, amo la música. Yo trabajaba en una FM en el ‘95 y pasaba música. Y no la dejé nunca más”, comenta el papá de Mateo y Martina, el compañero de la vida de Vanesa.

E.C.P BARBERIA CIPOLLETTI (24).JPG Juan en el frente de su comercio cipoleño. Estefania Petrella

“Trabajamos con niños, adultos, mujeres. Se apunta a joven adulto pero no discriminamos a nadie, vienen también los adolescentes. ¿Precios? Tenemos los servicios desde 21 mil pesos a 33 pesos el más completo, barbería y spa facial”, revela en relación al perfil de sus clientes y los costos.

Cipoleño de toda la vida, “hincha de Boca y de Cipo”, despunta el vicio con los cortos en La Masía, certamen comercial en el que forma parte del equipo Los Poetas del Césped. “Soy un áspero defensor”, admite y le saca una sonrisa a un señor al que le emprolijaba “pelo y barba”. “Acá se hablan de música y de fútbol”, dice y con permanecer 20 minutos en su comercio alcanza para corroborarlo.

E.C.P BARBERIA CIPOLLETTI (21).JPG Junto a uno de sus ayudantes en la barbería. Estefania Petrella

Fana de Los Beathles y Bob Marley, fundamentalmente y de varias bandas de música electrónica destaca la armonía entre colegas.

“Hay un ambiente lindo entre barbaros, no hay competencia insana. En mi caso los respeto y quiero a todos. Hay chicos que trabajaron acá y abrieron su pelu y me encanta que les vaya bien. Buena relación con todos”, celebra.

Sobre el boom de las barberías reconoce que aflojó un poco. “Hay muchas ya, este último tiempo se mantiene más tranquilo, como que pasó un poco el boom de abrir tantas nuevas. Mientras haya trabajo, bienvenido sea”, culmina el ex petrolero devenido en barbero.

