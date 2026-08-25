Ordenan a una familia en conflicto frenar las agresiones y no agitar la discordia por redes sociales

Un hombre acusó a su cuñada de actuar con violencia. La Justicia de Paz dispuso medidas para evitar nuevos hechos hostiles. Se incluyen las publicaciones por internet.

Una disposición judicial ordena a una familia frenar los actos hostiles y no realizar publicaciones en redes sociales que agiten la discordia.

Una denuncia por violencia familiar en la que responsabilizó a su cuñada, pareja del hermano, realizó un hombre que dijo estar “cansado” de los conflictos.

En la presentación efectuada días atrás en la Policía de San Antonio Oeste , el vecino relató que su hermano y la mujer se habrían presentado en la casa que comparte con sus padres, donde se habría desatado una discusión que se agravó hasta que la denunciada intervino de manera violenta.

Resaltó que está “cansado de estas situaciones, de que la denunciada se presente en el domicilio y genere malestar” y adjudicó ese comportamiento a los “problemas de consumo” que padecería la chica.

La denuncia promovió una causa encuadrada en lo que establece la Ley 3040 -que contempla la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, por lo que el expediente fue elevado al Juzgado de Paz de la localidad de la Costa Atlántica.

Al ingresar en su análisis, el juez Subrogante Federico Garriga Lacaze observó que ya habían tomado intervención en esa familia por denuncias anteriores presentadas referidas a hechos de violencia, con el dictado de medidas cautelares y la actuación de los organismos correspondientes a este tipo de problemática. Esos trámites fueron remitidos al fuero de Familia, agregó.

El magistrado sostuvo que ante los hechos denunciados en sede policial y los antecedentes existentes en el Juzgado de Paz, requería la aplicación de las medidas establecidas en la normativa, que buscan “prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y de género”.

Explicó que la ley considera “actos de violencia familiar, con carácter enunciativo a la violencia física, psicológica, emocional, sexual, económica”, lo que se cumple en este caso.

Medidas para frenar la violencia

Con esos argumentos Garriga Lacaze expresó que “resulta necesario hacer cesar toda clase de conductas que generen un hostigamiento, agresión o molestia a una de las partes y a su grupo familiar, a los fines de evitar un agravamiento de los hechos de violencia o su reiteración en el tiempo”.

Entre las medidas dispuestas le prohibió a la pareja acusada acercarse a un radio de 100 metros del domicilio del denunciante y su grupo familiar, como tampoco “ejercer actos de violencia” contra ellos ni provocar incidente ni lanzar agravios en ningún lugar.

"Comunicaciones hostiles"

Además, resaltó que deben “abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales” en las que se haga mención a situaciones familiares en las que sean parte los denunciantes.

“Las molestias o comunicaciones hostiles por redes sociales resultan en muchas ocasiones tan grave para quien los padece como si los hechos fueran efectuados de forma personal por cuanto las nuevas tecnologías permiten una mayor frecuencia e inmediatez, generando un gran malestar en la víctima, subrayó el magistrado.

Ordenó que en caso de existir algún posteo agraviante deberá ser eliminado.

Las medidas establecidas tienen un plazo de 90 días y en caso de incumplimientos se iniciará una causa por desobediencia judicial. La intervención judicial continuará su curso en el fuero Civil, al que ya fue girado el expediente.