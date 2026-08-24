Murió un ícono de la danza en la Patagonia tras un accidente en la ruta 65: de quién se trata

Falleció un ícono de la danza en la Patagonia tras un accidente en la ruta 65: de quién se trata

La comunidad artística de la región y del país despide con profunda tristeza e incalculable gratitud a Marcio Chinetti , maestro referente de la danza, cuya visión y vocación transformaron de manera definitiva el panorama cultural del Alto Valle y de la Patagonia. Creador del Ballet de Fundación Cultural Patagonia y pilar imprescindible en diversas instituciones educativas y culturales.

Los primeros pasos de Marcio Chinetti en el arte del movimiento estuvieron guiados por destacados maestros como Mercedes Serrano y Wasil Tupin. Posteriormente, perfeccionó su técnica y sensibilidad en la prestigiosa Carrera de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires . Su ductilidad y rigor escénico lo llevaron a participar en numerosas puestas coreográficas tanto en ballets como en producciones de ópera de la célebre sala porteña, además de colaborar activamente con diversas compañías oficiales y agrupaciones independientes.

Desde 1982, Chinetti abrazó con pasión la docencia y la creación coreográfica. Con la convicción de que la enseñanza artística exige una constante evolución, emprendió un largo viaje de investigación metodológica que abarcó emblemáticos centros internacionales: realizó el curso para maestros de la Escuela Cubana de Ballet, estancias de perfeccionamiento en París y una beca otorgada por la R.F. Internacional en Milán para indagar en nuevas tendencias. Asimismo, recorrió San Petersburgo (Rusia), España, Suiza, Bélgica y la República Checa para estudiar diseños curriculares, organización institucional y desarrollo de expresiones contemporáneas.

Su liderazgo fue decisivo en la región: entre 1985 y 2005 dirigió la Escuela Superior de Danza del Instituto Nacional Superior de Artes (INSA), donde ejerció además como profesor titular por concurso en las Cátedras de Danza Clásica, Partenaire, Composición y Didácticas Especiales. Paralelamente, desde su creación en 1983 hasta 2005, ejerció como Maestro de Danza y Director del Ballet Río Negro, espacio para el que montó más de cuarenta obras originales y variadas reposiciones del repertorio universal.

Desde la Casa de la Cultura de General roca expresaron: '' lo recordamos con profundo amor, admiración y respeto, agradeciendo todo lo que compartió y sembró en el camino de la danza. Que su memoria siga bailando en nuestros escenarios y en quienes encuentren en el arte un camino. Hasta siempre, maestro".

Compromiso educativo, divulgación y filosofía de vida

La visión de Chinetti trascendió las fronteras del escenario. Fue un activo divulgador cultural como crítico y presentador de espectáculos en distintos medios de comunicacion de la región.

En el ámbito institucional y de políticas públicas, fue designado jurado en certámenes provinciales e integró la Comisión de Integración Nacional para la elaboración de planes de estudio de las Carreras de Danza. Asimismo, participó en las ruedas de consulta del Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias de Río Negro y Neuquén para el análisis de diseños curriculares artísticos. Su invaluable aporte fue reconocido en 2006 con el Diploma de Honor del Consejo Argentino de la Danza.

Más allá de los títulos, Marcio Chinetti defendió una práctica docente en continuo estado de evolución, abogando por una danza concebida como vehículo de conocimiento, transformación personal y sanación social. En sus propias palabras y convicciones, promovió siempre una acción educativa inteligente y creativa que combinara la destreza técnica con el crecimiento espiritual tanto de quien practica el arte como de quien lo observa.