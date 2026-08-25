Los acusan por asaltar a una despensa del barrio y les encontraron ropa de la Policía rionegrina

Los imputaron por un asalto cometido en un comercio. En un allanamiento encontraron prendas del uniforme de la fuerza. La defensa objetó las pruebas reunidas.

La audiencia realizada en los tribunales de Viedma en la que los dos sospechosos del asalto a la despensa fueron imputados. Ambos quedaron libres con vigilancia GPS.

Dos hombres fueron detenidos por el asalto a mano armada ocurrido en un comercio ubicado en un populoso plan habitacional de Viedma . El robo ocurrió el sábado 22 de agosto alrededor de las 21:40 en una despensa ubicada en el barrio Ceferino, un conglomerado también conocido como “las 1.000 viviendas”, que tiene un diseño similar a las 1.200 Viviendas de Cipolletti .

Según la acusación, los ladrones -uno de ellos encapuchado- ingresaron al mercadito y, exhibiendo un arma de fuego, le exigieron a la propietaria la entrega del dinero de la recaudación del día, estimada entre 70.000 y 100.000 pesos. Mientras que un tercer cómplice permanecía en el exterior actuando de campana, informó Noticias Net.

La investigación logró avances rápidamente gracias a las evidencias reunidas por el personal policial y la Fiscalía. La víctima declaró que fue encañonada y reconoció al sujeto que entró con el rostro descubierto, por que es del barrio. Con esa información recabada la pesquisa se orientó decididamente hacia dos sospechosos. Además, el negocio cuenta con cámaras de seguridad que registraron parte de la secuencia, por lo que fue considerado un elemento incriminante de relevancia.

Secuestro de prendas policiales

Al día siguiente la Policía realizó un allanamiento en una vivienda del mismo complejo habitacional. Fuentes de la fuerza detallaron respecto al hecho al mismo medio capitalino que “en principio son personas que conocemos ya del ambiente delictivo y sobre el cual hay pruebas como para poder imputarle el hecho” y que “al margen de haber sido aprehendidas éstas dos personas, se secuestraron un par de elementos que son importantes para la investigación que se lleva adelante".

Entre los objetos secuestrados, se informó que "se encontraron vestimentas, las cuales fueron descriptas por la víctima en el momento del hecho. Se secuestró, además, cartucheras y, a su vez, también se secuestraron gorra tipo béisbol con inscripciones de Policía de Río Negro. Todos elementos que son importantes para incorporar en la causa judicial que se encuentra en trámite”.

El lunes se realizó la audiencia judicial en la que ambos sujetos fueron imputados por el delito de “robo agravado por el uso de un arma de fuego”. La audiencia fue presidida por el juez Adrián Dvorzak, con la intervención de los fiscales Francisco Marano y Claudia Andrea Pichiñán, y de los defensores Margarita Graciela Carriqueo y el particular Damián Torres, referente libertario en la provincia.

Vigilados por GPS

Tras escuchar a las partes el juez resolvió otorgarle la libertad monitoreada con un dispositivo GPS a uno de los sospechosos. En tanto que al restante también lo acusaron de haber desobedecido una orden de acercamiento al sector barrial, por lo que su situación debió ser resuelta luego de un cuarto intermedio a pedido de Torres.

El abogado había objetado las pruebas reunidas contra su cliente. Puso en duda las imágenes de las cámaras de seguridad y del testimonio de la comerciante. Finalmente, el magistrado dispuso otorgarle la libertad también con monitoreo satelital. En cuanto a la desobediencia, Torres indicó que habría una justificación. De todos modos ambos sujetos siguen imputados en la causa por el robo, que sigue bajo investigación.