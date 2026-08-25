Alberto Weretilneck: "En 18 años Nación solo construyó 45 kilómetros de la Ruta 22"

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que las rutas nacionales 22 y 151 han sufrido un "olvido, destrato y desinterés" por parte del gobierno nacional.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck criticó a los gobiernos nacionales por el abandono de la obra de la Ruta 22.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , cuestionó duramente la falta de inversión del gobierno central en las rutas 22 y 151 . El mandatario afirmó que tramos estratégicos han sufrido un "olvido, destrato y desinterés" sostenido en el tiempo por parte de la administración nacional con sede en Buenos Aires .

Para graficar el problema de infraestructura, Weretilneck precisó que el proyecto de ampliación de 112 kilómetros de la Ruta 22 entre Chichinales y Cipolletti se inició en el año 2008 . Sin embargo, remarcó que en " 18 años la Nación logró construir únicamente 45 kilómetros" , lo que catalogó como la prueba más clara del fracaso nacional en la zona productiva del Alto Valle .

El gobernador aclaró que las críticas no apuntan únicamente a la gestión de Javier Milei , sino también a los gobiernos anteriores, tanto del peronismo como del PRO, gestiones en las que la obra en la Ruta 22 no avanzó pese a ser clave para una de la principales economías del país.

"No hay ningún signo político nacional que pueda justificar el desinterés por la provincia de Río Negro. Entonces, viendo que esto no va a tener solución, asumimos el desafío, no menor, de realizar la operación, el mantenimiento y el cuidado de las dos rutas 22 y 151. No va a ser una tarea fácil, no va a ser rápido, ni barato. Hay cerca de 18 contratos hoy entre Vialidad Nacional y empresas. En algunos casos uniones transitorias de empresas que ya no existen", dijo Weretilneck a LU19.

Alberto Weretilneck aseguró que hubo "desinterés" de los gobiernos nacionales en terminar las obras en la Ruta 22. Estefania Petrella

El gobernador afirmó que el trabajo para la Provincia será complejo, pero "consideramos que es lo que debíamos hacer. No es un tema para especular, es un tema para actuar y para resolver".

El plan de financiamiento y la ley de emergencia

Ante la ausencia de partidas nacionales en los convenios, Río Negro financiará las obras iniciales mediante un crédito de 60 millones de dólares gestionado ante el FONPLATA, el cual estaría operativo hacia fin de año. La prioridad de estos fondos será reparar los sectores deteriorados para restituir la seguridad operativa básica.

El Poder Ejecutivo enviará un proyecto a la Legislatura para su tratamiento en la sesión del día 3. La iniciativa contempla aprobar los acuerdos firmados con la Nación, declarar la emergencia vial en ambas rutas para agilizar las contrataciones y autorizar el endeudamiento internacional.

A mediano plazo, el Ejecutivo evalúa implementar un esquema mixto público-privado con cobro de peaje enfocado en el transporte pesado. Esa iniciativa, aún no confirmada, contempla la eximición del pago para los valletanos que recorren habitualmente ambas rutas.

Respecto a los controles de cargas, la provincia asumirá la fiscalización del peso de los camiones con balanzas propias, aunque la recaudación y ejecución de las multas continuará a cargo de Vialidad Nacional. Entre las intervenciones urgentes fijadas en la hoja de ruta se destacan el tramo Barda del Medio - Catriel, las obras en Puente 83, la rotonda de Choele Choel y la elevación del puente ferroviario sobre la Ruta 151.

Fechas y etapas para la vuelta del Tren del Valle

En materia ferroviaria, Weretilneck confirmó que la provincia asumirá la operación del servicio para ofrecer alternativas de transporte urbano e interurbano. La meta establecida para poner en funcionamiento el Tren del Valle de manera regular es el mes de diciembre.

El plan técnico elaborado por Tren Patagónico prevé una ejecución por fases. La primera etapa reforzará el trayecto entre Plottier y Cipolletti. Durante el verano se extenderá la traza hasta General Roca, mientras que la tercera etapa buscará conectar el servicio hasta Chichinales.