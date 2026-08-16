Rutas: consultoras internacionales diseñarán el nuevo sistema vial entre Roca y Neuquén

El gobernador reveló que el estudio definirá qué rutas necesita el Alto Valle, de cuántos carriles y si hacen falta más puentes entre Río Negro y Neuquén.

El gobernador, Alberto Weretilneck, dividió la mirada sobre las rutas. Traspaso y mejoras con un préstamo externo para resolver lo urgente; con planificación a mediano y largo plazo del nuevo sistema vial del Alto Valle.

¿Hacen falta nuevos puentes para comunicar a Río Negro y Neuquén? ¿Las rutas a construir deben tener dos, cuatro o seis carriles? ¿Dónde habilitar un paso elevado? ¿Dónde una rotonda? ¿Y los pasos a nivel de las vías ferroviarias?

Las respuestas a esas preguntas decisivas para el desarrollo regional se encargarán a consultoras internacionales, que serán contratadas para que diseñen un sistema vial para el Alto Valle, en la zona que se extiende desde Roca hasta la capital neuquina. El anuncio lo hizo el gobernador, Alberto Weretilneck , durante una entrevista exclusiva con La Mañana de Cipolletti.

El mandatario también confirmó que Río Negro tendrá elecciones separadas de Nación y fue más allá: se mostró a favor de desdoblar también los comicios municipales en la provincia. “No está mal que en cada elección discutamos un tema puntual”, afirmó.

Río Negro y el desarrollo energético

Weretilneck habló luego de su intervención en el AmCham Energy Forum, donde afirmó que no ve, hasta el momento, dirigentes opositores que puedan evitar la reelección del presidente, Javier Milei.

En ese evento también analizó los desafíos y oportunidades que genera el crecimiento impulsado por Vaca Muerta, tema que retomó ante LM Cipolletti.

Periodista: Río Negro fue protagonista de la última edición del AmCham Energy Forum. ¿Qué cambió desde aquella provincia que empezó a gobernar en 2012 hasta hoy, para que sea así?

Weretilneck: Cambió que, sobre lo que ya somos -una provincia de turismo, de agricultura, de ganadería, una provincia que tiene que ver mucho con el agua y con la tierra y con el sol- se dan condiciones distintas de inversión a partir de los cambios macroecnómicos que impulsó el gobierno nacional. La dirigencia neuquina venía desarrollando Vaca Muerta, pero no iba a tener la expansión que necesitaba si no se desarrollaba un lugar para la exportación del gas y el petróleo. Y ahí empezamos, adhiriendo al RIGI, con los acuerdos sociales en cada localidad y generando las condiciones para que estos proyectos sean viables. Hoy lo que se observa es que Argentina cambia su matriz económica, para ser exportador de energía y el sitio principal de exportación, que antes era Bahía Blanca, ahora se muda a Río Negro.

P: En su exposición dijo que “esto no vuelve para atrás”. Y en Río Negro empieza a plantearse al mismo tiempo que este avance de los proyectos de energía podría estar relegando a otros sectores productivos. ¿Cómo encara ese debate?

W: Creo que son compatibles. Nosotros venimos de Washington, donde el BID acaba de aprobar un préstamo millonario para que podamos poner más hectáreas en producción en Guardia Mitre, en Valle Medio y en Negro Muerto. Estamos expandiendo la frontera agrícola argentina y -como se hizo a principios de siglo- generando nuevas áreas de producción en la provincia. Tenemos un río, tenemos tierra y tenemos productores: seríamos necios si no aprovechamos esas condiciones para ser una provincia agrícola.

P: ¿Cuáles serán los ejes para definir el perfil de la provincia?

W: Turismo, ser sede de los principales exportadores de gas y de petróleo, la expansión de Vaca Muerta hacia Río Negro, la agricultura, la ganadería y la minería. En esos ejes está el futuro de la provincia y ninguno es incompatible ni predominante sobre otro, porque se desarrollan en regiones geográficas diferentes. Ninguna actividad va a matar o a pisar a otra.

Rutas: la negociación con Nación

P: Para todo eso es clave la infraestructura. ¿Qué tan cerca o lejos están de un acuerdo con Nación para el traspaso de la administración de las rutas?

W: Hay una decisión del gobierno nacional, que se puede compartir o no, de no invertir en infraestructura vial en el país. Eso está claro porque, más allá de la excusa del déficit o del equilibrio fiscal, hubo una actitud clara de Vialidad Nacional de no hacer mantenimiento en las rutas. Y menos de resolver los problemas contractuales que tenían. Entonces hay dos maneras: quedarse en el reclamo, en la vía judicial, o intentar resolver los problemas por medios propios. Por eso planteamos la posibilidad de acceder al manejo de las rutas. Ahora bien, hay cosas para resolver: en Río Negro hay 18 contratos de Vialidad Nacional con empresas y todos tienen problemas. Entonces, lo que estamos diciendo que esos contratos -principalmente la Ruta 151, la zona de la 22 en Puente 83 y la rotonda de Choele Choel- sean cedidos a la Provincia con acuerdo de las empresas. Y si las empresas no están de acuerdo, que Vialidad Nacional se haga cargo de los contratos y que nos ceda esos lugares a la provincia. ¿Por qué exigimos eso? Porque buscamos es la resolución del problema. Si me voy comprar un juicio de parte de una empresa, no me sirve. Para resolver el problema necesitamos libre acceso a las rutas.

Rutas: lo urgente y lo estratégico

P: ¿Y el financiamiento para esa eventual intervención de la Provincia? ¿Está garantizado?

W: Sí, pero el enfoque se divide en dos. Un tema es el mejoramiento de lo que está destruido. Y después, otra etapa, que es el diseño de un sistema vial.

P: ¿Para la primera etapa se usarían fondos del Fonplata?

W: Sí, estamos avanzando con un préstamo de 60 millones de dólares, que el directorio del Fonplata lo aprobaría en la primera quincena de octubre. Esto nos permitiría tener fondos disponibles para las obras que dejarían a las rutas en condiciones de operatividad y transitabilidad.

P: ¿Y la otra parte?

W: La otra parte es estudiar cuál es el sistema vial que necesita el Alto Valle. Si es una ruta por la barda, cuántos puentes más tenemos que hacer con Neuquén, qué va a tener cuatro manos, qué va tener seis, cuántos puentes elevados, cuántos pasos a nivel… esto hoy Vialidad Nacional no lo tiene.

P: Y eso es lo que empieza ahora…

W: Sí, con un financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, con un financiamiento de Fonplata, también con predisposición de BID y de CAF, para diseñar un sistema vial del Alto Valle desde Roca a Neuquén. Porque sería muy irresponsable pensar que hay que ampliar rutas por ampliar. Ya está claro que eso no alcanza. Entonces, hay que dividir en dos: por un lado lo que es el mantenimiento, dejarlas en condiciones seguras. Y en simultáneo ir definiendo -con las principales consultoras del mundo, como se hace en España, en Miami, en todas las grandes ciudades- un sistema vial que involucre a las dos provincias. Si no, estaríamos generando parches que no llevan a ningún tipo de solución.

P: La primera pregunta ante eso tiene que ver con los tiempos. ¿Cuánto demorará ese trabajo?

W: No hay tiempos definidos, pero en el transcurso del año que viene serán los estudios para tener el proyecto. Por eso divido en dos: por un lado lo urgente para la seguridad y por otro lado lo estratégico.

Alberto Weretilneck: "Sería muy irresponsable pensar que hay que ampliar rutas por ampliar. Ya está claro que eso no alcanza".

Vaca Muerta y las elecciones del 2027

P: ¿Las elecciones pueden complicar el desarrollo de la actividad privada, de los proyectos para Vaca Muerta? Y específicamente, ¿cómo cree que impactará ese proceso en Río Negro?

W: En Río Negro vamos a confrontar quién está de acuerdo con el Río Negro que viene. Vamos a ver si María Emilia Soria y el kirchnerismo están de acuerdo con este tipo de inversiones, con el perfil productivo de la provincia, si transmiten seguridad y tranquilidad a los inversores. El peronismo se opuso al RIGI, se opuso al VMOS que le dio trabajo a 10.000 personas. Eso va a ser interesante confrontarlo. Cuál es el modelo y el perfil productivo que el peronismo le quiere dar a Río Negro. Si es el asistencialismo, el de la pobreza, el de la falta de inversiones, si es el del aislamiento, o si es un proyecto integrador como el nuestro. Va a ser un lindo debate.

P: Dijo en el foro de AmCham que no ve a ningún dirigente de la oposición que esté hoy en condiciones de ganarle a Milei. ¿Por qué?

W: No veo que la oposición tenga candidato a candidata a presidente y que tenga condiciones de apoyo en la gente para un cambio de gobierno.

P: ¿Y eso los hace a ustedes acercarse al modelo nacional? ¿Dónde van a estar en el 2027?

W: No, nosotros somos provincialistas y somos defensores de los intereses de la provincia. No tenemos nada que ver con Fullone, ni con Tortoriello ni con Villaverde. Primero, porque nunca han hecho nada por Río Negro, y segundo porque no representan los intereses de los rionegrinos. Tortoriello y Fullone dijeron esta semana que está bien que la plata que pagamos en el combustible para el sistema vial se maneje en Buenos Aires. Entonces, no son representantes de la provincia. Son integrantes de un partido nacional y nosotros con ese tipo de gente no tenemos nada que ver.

P: ¿Las elecciones rionegrinas del 2027 van a ser temprano?

W: Van a ser separadas. No podría decir qué fecha, pero creemos que no está mal que en cada elecciones discutamos un tema puntual. Si se tiene que elegir gobierno municipal, que se discutan los temas locales y así a nivel provincial y nacional. Nos parece que es muy bueno para una provincia tan diversa como la nuestra.