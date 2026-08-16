Una adolescente sospechó que había quedado embarazada del novio y denunció al primo por violación

La menor fue al hospital y contó esa versión. El acusado fue imputado y estuvo preso. Pero luego ella se desdijo y señaló a otro sujeto. Cómo sigue la investigación.

La causa judicial por la denuncia de la menor contra el primo se inició en Catriel, donde sucedieron los hechos, y se tramitó finalmene en los tribunales de Cipolletti. El acusado fue sobreseído.

Un joven atravesó una verdadera pesadilla luego de que su prima hermana, menor de edad, lo denunciara por abuso y violación y también por amenazarla de muerte para que no contara nada.

La chica dijo que los ataques se registraron en el transcurso del año 2025, sin precisar fechas, y que primero fueron manoseos progresivos hasta que, durante los primeros días de marzo último, la accedió carnalmente.

Precisó que todo ocurrió en su propia casa, ubicada en Catriel, donde ambos convivían. El muchacho fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con coacción”, y quedó detenido en prisión preventiva.

Confesión y giro en la causa

Pero la causa dio un giro total cuando ella misma se encargó de aclarar que su familiar no tenía nada que ver con lo que había manifestado en un primer momento, y apuntó a otro hombre con el que había mantenido una relación amorosa.

Se trataría de un empleado temporario que habría llegado a la región para trabajar en un establecimiento rural de la zona y aún no había sido ubicado. De todos modos, es el objetivo de la investigación que sigue abierta, de la que el primo quedó finalmente al margen.

Los hechos quedaron develados cuando la menor concurrió a una sala sanitaria de la localidad petrolera rionegrina para requerir atención médica porque temía haber quedado embarazada. En la consulta fue examinada y se verificó que efectivamente, mostró evidencias de actividad sexual.

Entonces culpó al primo de haberla violado y que le había eyaculado en su interior, acto que la asustó ante la posibilidad de encontrarse en estado de gestación, según afirmó.

La denuncia por abuso sexual de la comerciante fue tramitada en la Fiscalía de Catriel. Archivo

Por la edad de la jovencita, en el hospital activó de inmediato el protocolo por ASI (Abuso Sexual Infantil), y pusieron en alerta a las autoridades judiciales.

En sus primeras declaraciones, la adolescente sostuvo la acusación al primo y agregó que le había advertido que “si contaba lo que había pasado, la iba a matar”.

Sin embargo, en una entrevista realizada en cámara Gesell el 27 de abril pasado, la chica cambió la versión y responsabilizó a otro sujeto identificado como D, con el que había mantenido un noviazgo, y de quien nada se sabe hasta el momento, dado que habría arribado a Catriel para desempeñarse como operador en un cultivo de cebolla, y ya no estaría en la zona.

"Me las mandé"

Ante el nuevo escenario, el defensor oficial Rodrigo Martínez, pidió el sobreseimiento del imputado ante la ausencia de “elementos que lo incriminen”. Fundamentó su requerimiento en lo declarado por la denunciante, testimonio que “sorprendió a todos”, resaltó, al exponer la inocencia de su primo.

“Me las mandé, le eché la culpa a mi primo”, expresó el defensor que manifestó la joven, y explicó que el novio le había dicho que responsabilizara al primo por la proximidad de edad con ella y tenían contacto directo. Agregó que ese sujeto D le “indicó expresamente” que señalara al familiar “porque sino le haría algo a su hermanito menor”.

El fiscal Jefe Gustavo Herrera avaló lo planteado por la Defensa al coincidir con la información que había brindado, la actuación de los profesionales hospitalarios y el cambio de postura de la víctima.

También adhirió a lo señalado por las partes la defensora de menores Alicia Merino. Destacó que tras su testimonio en cámara Gesell se entrevistó con ella y le explicó que debían seguir el caso investigando a D. En este sentido, expresó que la chica brindó “algunos datos aclaratorios” para seguir en su búsqueda.

Añadió Merino asimismo que la menor, que se encuentra en otra ciudad bajo una “medida excepcional de protección”, no planteó objeciones al pedido de sobreseimiento del primo.

Un chivo expiatorio

El juez Juan Pedro Puntel accedió a la petición y dictó el sobreseimiento del muchacho acusado. “Debo señalar que no existen elementos en el caso que permitan sostener la autoría del imputado”, sostuvo en la resolución.

Consideró que la explicación brindada por la prima en cámara Gesell “no solo resulta desincriminante, sino verosímil, puesto que da una explicación coherente de las razones por las cuales en un primer momento sindicó a su primo ( ) toda vez que el autor real de los hechos, “D”, la coercionó para que no lo delate, amenazando con proferirle un mal a su hermano menor si lo denunciaba”.

Puntualizó que el joven “resultaba un “chivo expiatorio” creíble o verosímil, correctamente elegido por la joven, en función de que -tal como declara- éste concurría asiduamente a verlos y era el más joven de todos”.

El magistrado también valoró que la Defensora de Menores se entrevistó con la chica, y que tras comunicarle la medida acordada “fue debidamente escuchada en su voluntad y decisión de no continuar el caso respecto de su primo”.