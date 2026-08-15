Circulaba alcoholizado por la Ruta 22, lo detuvieron en Allen

Tras detectar una maniobra imprudente, el Cuerpo de Seguridad Vial precedió a detener al rodado y realizarle el test de alcoholemia. ¿Cuánto arrojó?

El Cuerpo de Seguridad Vial de Allen detuvo a un conductor que circulaba alcoholizado por ruta 22. // Foto: archivo

El procedimiento se desarrolló durante una recorrida preventiva del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen que permitió detectar una situación irregular sobre uno de los principales corredores de tránsito de la región.

Los efectivos se encontraban a la altura del kilómetro 1202 de la Ruta Nacional 22 cuando observaron un Volkswagen Fox que avanzaba por la banquina norte, en sentido este-oeste.

La circulación por ese sector generó la intervención policial, por lo que los uniformados procedieron a detener la marcha del vehículo para identificar al conductor y conocer las circunstancias que habían provocado esa maniobra.

Durante el contacto con el automovilista, los agentes advirtieron signos que despertaron preocupación. Según informaron, el hombre se encontraba desorientado en tiempo y espacio y presentaba un fuerte aliento etílico.

Ante estas señales, el personal de Seguridad Vial realizó el correspondiente test de alcoholemia para determinar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de circular por la ruta.

El test arrojó 1,55 gramos de alcohol

La prueba confirmó las sospechas de los efectivos y arrojó un resultado de 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre. El registro derivó en la aplicación de las medidas preventivas previstas por la normativa vigente.

A partir del resultado positivo, los efectivos procedieron a retener preventivamente el Volkswagen Fox en el marco del procedimiento realizado sobre la ruta. La medida buscó impedir que el automovilista continuara conduciendo en esas condiciones.

Además del vehículo, los agentes retuvieron preventivamente la licencia nacional de conducir del automovilista. También confeccionaron el acta de infracción correspondiente, conforme a las disposiciones establecidas por la normativa provincial.

Otros dos procedimientos durante la madrugada

Como parte de los distintos procedimientos realizados en Allen, efectivos de la Comisaría 33° también intervinieron durante la madrugada en otros dos hechos que terminaron con secuestros y actuaciones judiciales.

En uno de ellos, los policías fueron alertados por la presencia de motociclistas que presuntamente realizaban picadas en las inmediaciones de las calles Ex Combatientes y Correntoso.

Al arribar el móvil, los motociclistas escaparon. Uno de ellos abandonó una Rousser 125 cc azul, sin patente, y huyó a pie. Al revisar el rodado, los efectivos detectaron aparentes adulteraciones en las numeraciones del motor y el chasis.

Por disposición de la Fiscalía de turno, la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las actuaciones destinadas a determinar su procedencia.

Secuestraron cocaína tras una persecución

En otro procedimiento, realizado horas después en las calles Cerro Tronador y Lago Correntoso, los efectivos observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta de 110 cc y que intentó escapar al advertir la presencia policial.

Durante la huida, el motociclista arrojó una bolsa hacia el patio de una vivienda. Luego fue interceptado y, con la presencia de dos testigos, los policías avanzaron con las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Federal tomó intervención en el caso y personal de la Delegación Toxicomanía realizó el análisis de la sustancia encontrada dentro de la bolsa.

En su interior había aproximadamente 30 gramos de una sustancia blanca. El análisis orientativo realizado por los especialistas dio resultado positivo para cocaína, por lo que la sustancia quedó secuestrada.