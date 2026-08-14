Con 160 voluntarios, el Tren Solidario llega al Alto Valle: qué trae y las reliquias que exhibirán en Cipolletti

La formación partió de Buenos Aires juntando donaciones por el camino. "Estamos felices" , dijo el presidente de Tren Solidario a LM Cipolletti . ¿Cuándo llega?

El Tren Solidario inició este viernes desde Buenos Aires su esperado viaje y ya se acerca al Alto Valle , marcando el comienzo de una nueva travesía comunitaria e histórica que permitirá a la región recibir las muestras de generosidad de los bonaerenses.

La formación lleva a bordo a 160 pasajeros voluntarios comprometidos en hacer llegar la ayuda a cientos de familias, muchas de las cuáles resultaron damnificadas por las recientes olas de frío, incesantes lluvias y la nieve.

A lo largo de su trayectoria, la formación va realizando paradas estratégicas en distintas localidades bonaerenses donde los vecinos se acercan a los andenes a entregar sus aportes. El itinerario ya incluyó paradas en Cañuelas, Olavarría y La Colina , continuando luego su ruta hacia Tornquist y Bahía Blanca . Luego sí será el turno de Río Negro y Neuquén , con destino final Senillosa tras 48 horas de recorrido.

Asimismo, el cronograma contempla paradas en localidades rionegrinas como Mainqué, General Enrique Godoy, Fernández Oro y Cipolletti. Sin embargo, desde la organización aclararon un dato clave sobre la logística: las donaciones en estas ciudades valletanas se entregarán formalmente al regreso del tren y no en la ida, ya que en la primera etapa el convoy atravesará la zona durante la madrugada del domingo.

Qué dijo el presidente de Tren Solidario

"Venimos bien, muy contentos. Mañana vamos a tener los números más precisos de todo lo recaudado", destacó a LM Cipolletti, Sergio Rojas, director del Tren Solidario, quien remarcó la enorme generosidad demostrada por la comunidad en cada estación.

Entre los insumos y elementos acumulados a bordo para su posterior distribución se destacan:

Alimentos no perecederos para la asistencia alimentaria inmediata.

Ropa de abrigo y ropa de cama (mantas, frazadas y abrigo pesado).

Leña para calefacción en las zonas más golpeadas por el frío.

Medicamentos y elementos de primeros auxilios.

Útiles escolares y libros destinados a alumnos e instituciones de la zona.

De acuerdo al cronograma oficial, el Tren Solidario arribará este domingo 16 por la mañana a Senillosa. Tras completar la entrega de la ayuda en territorio neuquino, se trasladará por la tarde hacia Cipolletti.

Un museo imperdible para los cipoleños

El paso del Tren Solidario no solo representa una cruzada de ayuda humanitaria, sino también un acontecimiento cultural e histórico imperdible para la región. Acoplado al tren viaja material del Museo Ferroviario Nacional, que incluye un coche cine y una pieza de enorme valor histórico: el célebre coche papal que trasladó a Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1987, vehículo que posteriormente también tuvo uso presidencial.

Los vecinos podrán visitar el histórico coche papal, el coche cine y la muestra del Museo Ferroviario Nacional el lunes de 9 a 18.

El martes 18, a las 19, el Tren Solidario partirá de regreso desde Cipolletti, iniciando el tramo de vuelta en el que se entregarán las donaciones reservadas para las localidades del Alto Valle.

Con un espíritu de profunda colaboración y compromiso social, los 160 voluntarios a bordo aguardan con entusiasmo las jornadas de trabajo y exhibición en el Alto Valle, reafirmando una vez más el valor del ferrocarril como puente de unión entre los pueblos de la Argentina.