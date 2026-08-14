Las bombas de destacado atleta internacional contra Municipio del Alto Valle: "Que me lo digan en la cara"

Estalló un medallista paralímpico por lo que considera una injusticia. " Así no se trata a un trabajador ni a un deportista que representa a la ciudad en el mundo".

Escándalo en la región. El reconocido deportista rionegrino Hernán Urra , medallista paralímpico y representante nacional, expresó su indignación tras ser excluido del listado de trabajadores contratados que accederán a la estabilidad en la planta permanente de Cinco Saltos luego de 9 años de estar ligado a la Municipalidad .

A través de sus canales oficiales, el atleta que protagoniza una admirable historia de superación , realizó una contundente publicación donde visibilizó el polémico proceso administrativo y cuestionó el accionar del área de Personal de la comuna.

"La Municipalidad de Cinco Saltos me niega el pase a planta. 9 años de trabajo. Toda la documentación presentada en tiempo y forma. Y hoy Personal saca un listado de pase a planta firmado por nadie, una nota anónima, donde mi nombre no aparece", comenzó su fuerte descargo en redes sociales.

"Así no se trata a un trabajador. Así no se trata a nadie que representa a esta ciudad en cada torneo, en cada podio, defendiendo los colores de Cinco Saltos, de Río Negro y de la Argentina".

"Y ahora, encima, me llega un mail de un tal Marambio diciéndome que no presenté la documentación en tiempo y forma. ¿En qué tiempo, si nunca me avisaron de ninguna fecha? Estaba en México, compitiendo por mi país, mientras en mi ciudad decidían mi futuro laboral sin decirme una palabra.

Si no me quieren dar mi lugar, que lo digan con la cara, con una firma, con una explicación real. No con una nota anónima ni con un mail de último momento para justificar lo injustificable. Exijo una respuesta. Me la gané con 9 años de esfuerzo y 15 años representando a mi país", culminó pidiendo explicaciones.

Ampliación del reclamo vía LM Cipolletti

Posteriormente, en diálogo con LM Cipolletti, el atleta profundizó su malestar y aclaró cuál es su rol en el municipio y las complicaciones que enfrentó al estar en el exterior representando a la Argentina.

Urra repasó sus funciones señalando que trabajó "en la colonia de vacaciones, en gestión deportiva y colaborando en diversas tareas".

Por otro lado, remarcó las dificultades de coordinar el trabajo público con el deporte de alto rendimiento, instancia por la cual en la actualidad contaba con licencia deportiva oficial. Sin embargo, lamentó el trato recibido por parte de las autoridades locales y lanzó sospechas de internas en su contra.

Explicó que en reiteradas ocasiones buscó comunicarse "tanto con el intendente como con el Secretario de Deportes para trabajar codo a codo en el día a día", sin obtener respuestas directas de los funcionarios.

Expresó el "dolor" que le causa la situación siendo una de las figuras destacadas de Cinco Saltos, evaluando que detrás de la medida podrían existir "celos o personas que meten ficha por lo bajo por desconocer el esfuerzo que demanda la alta competencia".

Hasta el momento, la Municipalidad de Cinco Saltos no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha brindado explicaciones firmadas para aclarar la situación del deportista local.