Río Negro construirá 10 viviendas y destina $20 millones para un hospital

El Gobierno de Río Negro y el Municipio de Jacobacci firmaron un acta compromiso para impulsar dos obras claves: la construcción de 10 nuevas viviendas y la entrega de un aporte de $20 millones para la refacción del Hospital "Dr. Rogelio Cortizo".

El acuerdo fue rubricado por el ministro Alejandro Echarren , el intendente José Mellado y el interventor del IPPV , Mariano Lavin . La iniciativa busca atender la demanda habitacional e infraestructura clave para la salud pública local.

Desde el Gobierno provincial insistieron en la importancia del compromiso asumido por el Gobernador Alberto Weretilneck con la comunidad de Jacobacci, para dar respuesta a la demanda habitacional que tiene la localidad.

Durante la reunión, el titular del IPPV brindó detalles técnicos sobre la tipología de las 10 unidades habitacionales, destacando que se implementará un modelo evolutivo , pensado para permitir ampliaciones futuras de forma planificada.

Las viviendas contarán con:

Eficiencia energética: optimización del consumo térmico para el clima exigente de la Región Sur.

Diseño universal: adaptadas e integradas desde su concepción para personas con discapacidad.

Proyección a futuro: Lavin adelantó que la Provincia ya avanza en el proyecto para desembarcar también con el programa Suelo Urbano en la ciudad.

Por su parte, el jefe comunal José Mellado celebró la concreción de las gestiones: "Es una noticia muy esperada en la que venimos trabajando codo a codo. Este trabajo articulado entre Provincia y Municipio demuestra frutos concretos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

Obras de infraestructura en el Hospital Cortizo

En la misma jornada, se oficializó el traspaso del aporte económico de $20 millones canalizado mediante el programa ''Junto al Municipio - Río Negro Construye''.

Los fondos estarán destinados de manera exclusiva a la remodelación integral de los exteriores del centro de salud local, obra que contempla: construcción de nuevas veredas y accesos, estacionamiento operacional, instalación de un cerco perimetral de seguridad y jerarquización visual de los ingresos principales.

Estefania Petrella

El gobierno provincial mantiene una activa agenda de obras en la provincia

En un acto desarrollado en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezaron la firma del contrato para la ejecución del ''Sistema de desagües pluviales urbanos de Cipolletti''.

La empresa Riveiro SRL estará a cargo de esta infraestructura estratégica, que demandará una inversión de $4.770.025.119,43 y un plazo de ejecución de 360 días corridos.

El proyecto es financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), y será ejecutado de forma articulada entre el Municipio y el Departamento Provincial de Aguas (DPA). La iniciativa beneficiará a un área de 840 hectáreas, con el objetivo de optimizar la evacuación de agua, mitigar anegamientos y mejorar las condiciones de salubridad y transitabilidad ante precipitaciones.

Durante la ceremonia, el jefe comunal afirmó: "Es una de las etapas de mayor transformación de Cipolletti de la historia. Todo sucede porque hay personas que toman decisiones y se generan las condiciones necesarias. Tiene que ver con la sinergia entre la provincia y el municipio".

Ingeniero Jacobacci, el pueblo que resurge en el margen sur de Río Negro gracias a la actividad minera. Claudio Espinoza

Anuncios de conectividad vial y servicios públicos

Durante el evento, el gobernador adelantó dos hitos para la agenda local para el 25 de agosto.

Por un lado la inauguración de gas natural: Se habilitará la red para 195 familias de los sectores Puente 83 y Puente Madera.

Por otra parte, quedará la licitación vial de la Av. Juan Domingo Perón con un presupuesto oficial de $18.557.906.067 para la obra de ordenamiento vial, ampliación de capacidad y conectividad en un nodo neurálgico del tránsito urbano.