Cancelaron a último momento un vuelo a dos hermanas, que reclamaron a fondo: se conoció el fallo judicial

Aerolíneas Argentinas suspendió sobre la hora un vuelo y las chicas no se quedaron de brazos cruzados. Qué resolvió la justicia.

En un reciente fallo que sienta un precedente para los derechos de los pasajeros, la Justicia determinó que una importante aerolínea deberá indemnizar a dos hermanas radicadas en Viedma tras haberles cancelado unilateralmente su vuelo , dejando a las damnificadas varadas y sin respuestas claras.

El episodio comenzó el 8 de mayo de 2023 , cuando ambas adquirieron mediante el sitio web de Aerolíneas Argentinas dos pasajes de ida y vuelta para trasladarse desde Bahía Blanca al aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Sin embargo, al momento de presentarse para el embarque, se notificó la cancelación del servicio. La indignación y desilusión fue total para las chicas, que pensaban concurrir a un espectáculo utilizando un paquete turístico contratado para los días 17 a 19 de agosto.

Según trascendió, la empresa no ofreció las alternativas de reubicación adecuadas ni brindó la asistencia necesaria que exige la normativa vigente en materia de transporte aéreo. Sólo recibieron como opción un servicio de regreso para el 19, por lo tanto decidieron contratar dos pasajes de ómnibus, y encima, perdieron una noche de alojamiento dentro del paquete turístico.

Ante el reclamo, la empresa justificó la cancelación por condiciones meteorológicas adversas y negando compensaciones. Luego, las mujeres decidieron realizar una presentación ante el área de Defensa del Consumidor, dependiente de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (Artrn).

Si bien las mujeres con representación letrada reconocieron que en esa sede la empresa ofreció devolver el valor histórico del tramo cancelado o permitir una reprogramación sujeta al pago de una suma más diferencia tarifaria y con vencimiento al 8 de mayo de 2024, la propuesta que consideraron insuficiente.

Entre idas y vueltas, el caso llegó al Juzgado de Paz de Viedma.

La decisión de la Justicia

Tras analizar el caso, los magistrados consideraron que la aerolínea incumplió sus obligaciones contractuales básicas. El fallo destaca que, más allá de las contingencias operativas que puede tener una empresa de transporte, es deber de la compañía garantizar la protección de los pasajeros y minimizar los inconvenientes ocasionados por sus decisiones.

En consecuencia, el tribunal aplicó diversa normativa, entre ellas, del Código Aeronáutico y la Ley Nº 24.240; por lo tanto, el juez Pablo Díaz Barca condenó a la empresa a indemnizar a las frustradas pasajeras alrededor de 1,4 millones de pesos, en concepto de daños patrimonial directo y punitivo.

Un mensaje para los usuarios

Este caso sirve como recordatorio para los usuarios sobre la importancia de conocer sus derechos ante irregularidades en vuelos. Ante situaciones similares, se recomienda a los pasajeros:

Reclamar siempre en el mostrador de la aerolínea y exigir el comprobante de cancelación.

Guardar todas las facturas y recibos de los gastos que deban afrontar como consecuencia directa de la cancelación.

Realizar el reclamo formal ante los organismos de control pertinentes y, de ser necesario, iniciar acciones legales asesorados por profesionales.

Este fallo refuerza la idea de que, en la relación de consumo entre empresas de transporte y pasajeros, la responsabilidad de las compañías es ineludible cuando el servicio contratado no se cumple en tiempo y forma.

Flybondi, un dolor de cabeza

Flybondi atraviesa una crisis que ya excede ampliamente los problemas habituales de una aerolínea. La low cost solo entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto canceló 66 vuelos. Ahora, fuentes del sector adelantaron que esta semana se definiría su convocatoria de acreedores.

La empresa llega a esta instancia después de meses de deterioro operativo y financiero. Las cancelaciones de los últimos días muestran la gravedad del escenario. El jueves 6 de agosto fueron 14 vuelos; el viernes, otros 14. El sábado y el domingo se cancelaron 12 cada día y el lunes 10 se sumaron otros 14. Aún se desconocen las cifras de la semana en curso.

El deterioro viene de antes. En mayo Flybondi transportó un 66 por ciento menos de pasajeros que un año atrás y llegó a operar con apenas tres aeronaves, cuando su flota había alcanzado las 13.