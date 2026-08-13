oLa iniciativa busca reunir información sobre los emprendimientos, productores y trabajadores vinculados a la gastronomía de ambas localidades, para conocer sus actividades, formas de trabajo y necesidades.

Contenidos Red NODO: Impulsan un registro para fortalecer la gastronomía en Allen y Fernández Oro.

Con el objetivo de conocer, visibilizar y conectar a quienes forman parte del sector gastronómico, el NODO Integral de Artes Culinarias & Economía Social y Solidaria (ESS) de la Asociación Civil ENBHIGA puso en marcha RED NODO , el Registro Territorial Gastronómico de Allen y Fernández Oro .

La iniciativa busca reunir información sobre las personas, emprendimientos, productores y trabajadores vinculados a la gastronomía de ambas localidades, para conocer sus actividades, formas de trabajo y necesidades. Desde la organización destacan que la gastronomía representa mucho más que la elaboración y comercialización de alimentos: también es trabajo, conocimiento, creatividad, identidad y construcción comunitaria.

A partir del registro se pretende generar nuevas herramientas y oportunidades para el sector, entre ellas capacitaciones, espacios de comercialización, ferias, eventos, vinculaciones y proyectos conjuntos. "Queremos saber qué hacés, cómo trabajás y qué necesitás", señalaron desde la organización, invitando a todos los actores de la gastronomía regional a formar parte de esta propuesta.

El registro está destinado a quienes producen, elaboran, comercializan, emprenden o desarrollan distintas actividades vinculadas con la gastronomía en Allen y General Fernández Oro.

Quienes quieran formar parte de RED NODO pueden completar el formulario de registro online que se encuentra en Facebook como @nododeasyess.

La propuesta se resume en cinco acciones: registrar, conocer, vincular, promover y fortalecer, con la intención de construir una red que permita potenciar el trabajo gastronómico y generar nuevas oportunidades en el territorio.

Allen apuesta a un nuevo nodo de artes culinarias y economía social en el Club Alto Valle

El proyecto será coordinado por el reconocido cocinero allense Luiggi Faundez y funcionará en las instalaciones del histórico Club Alto Valle.

La ciudad de Allen será sede del primer Nodo Integral de Artes Culinarias y Economía Social y Solidaria de la Asociación Civil ENBHIGA, una iniciativa que tendrá como epicentro las instalaciones del Club Social y Deportivo Alto Valle.

El nuevo espacio buscará impulsar la capacitación, la producción gastronómica y el desarrollo de emprendimientos, promoviendo la inclusión laboral y el fortalecimiento de la economía social. A través de cursos, talleres, seminarios y proyectos productivos, el Nodo aspira a convertirse en un punto de referencia para el Alto Valle, articulando el trabajo conjunto entre instituciones, la comunidad y el territorio.

Un espacio que capacita a los emprendedores

El Área de Formación y Capacitación del NODO Integral de Artes Culinarias & ESS abrió las inscripciones a una propuesta pensada para emprendimientos gastronómicos: ''ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA - Nivel Inicial''.

Se cursará desde el martes 18 de agosto. El objetivo de la propuesta de formación para crear, fortalecer y consolidar emprendimientos gastronómicos con una mirada social, cooperativa y sostenible,

Respecto de la modalidad es online y autogestivo con tutorías virtuales. Durará 3 meses con una carga de 48 horas reloj.

Inscripciones e informes: 2984 16-1945