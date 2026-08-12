Ruta 250: un obrero rural murió y otro sufrió graves heridas tras ser atropellados

Un fatal accidente ocurrió en la Ruta 250. Una camioneta atropelló a dos obreros rurales que caminaban por la banquina: uno falleció y el otro está herido.

La Justicia investiga la mecánica del accidente con un muerto en la Ruta 250. Foto: gentileza.

Un trágico siniestro vial tuvo lugar en la tarde pasada a la altura del kilómetro 107 de la Ruta Nacional 250 , en el tramo que une General Conesa con Viedma . Una camioneta Fiat Strada embistió a un grupo de personas que se desplazaba a pie por la banquina.

Como consecuencia del impacto, uno de los peatones sufrió heridas irreversibles y falleció en el lugar. En tanto, otro de los integrantes del grupo resultó con múltiples quebraduras.

Las víctimas formaban parte de un contingente de obreros rurales que regresaban a sus domicilios tras prestar servicio en distintas chacras de la zona.

Los trabajadores realizaban el trayecto a pie debido a que el vehículo que los trasladaba habitualmente había sufrido un desperfecto mecánico previo.

En esas circunstancias, la camioneta Fiat Strada, que circulaba en la misma dirección en la que caminaba el grupo, sufrió un despiste por causas que aún se investigan y terminó atropellando a dos de los hombres.

La Justicia investiga la mecánica del accidente con un muerto en la Ruta 250. Foto: archivo.

Conductor acusado por el accidente fatal

Tras el alerta del accidente, acudieron al lugar efectivos de la Policía de Río Negro, personal de bomberos y un equipo médico con una ambulancia. Las víctimas fueron derivadas al Hospital Zonal "Dr. Monteoliva".

Posteriormente se hizo presente en la escena la fiscal en turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma, Paula Rodríguez Frandsen.

Luego de la reconstrucción del hecho y los peritajes iniciales, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso una serie de medidas procesales e imputó al conductor de la camioneta por el delito de "homicidio culposo".