Vecinos lo encontraron herido: el rescate que permitió liberar a un halcón peregrino

Tras permanecer 11 días bajo atención veterinaria, el ejemplar recuperó fuerza, coordinación y capacidad de vuelo, lo que permitió completar su rehabilitación y devolverlo a su ambiente natural en la provincia.

Un ejemplar de Halcón peregrino fue rescatado, tratado por una lesión y liberado nuevamente en Río Negro.

Un aviso realizado por vecinos de Choele Choel permitió rescatar a tiempo un halcón peregrino que había sufrido una lesión en su ala derecha y tenía seriamente comprometida su capacidad de vuelo.

La intervención fue posible gracias al trabajo coordinado entre la comunidad, profesionales veterinarios y organismos provinciales vinculados con la protección de la fauna silvestre . El rápido aviso permitió activar el protocolo de asistencia y evitar que el animal permaneciera herido sin atención.

Personal de la Subsecretaría de Fauna Silvestre y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se trasladó hasta el lugar indicado por los vecinos. Allí confirmó que se trataba de un halcón peregrino , cuyo nombre científico es Falco peregrinus.

Durante la evaluación inicial, los especialistas constataron una laceración localizada en el ala derecha. La lesión afectaba directamente su capacidad para desplazarse y volar, una condición especialmente grave para una especie que depende de sus habilidades aéreas para alimentarse y sobrevivir.

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Traslado y tratamiento veterinario

Luego de ser rescatado, el halcón peregrino fue trasladado hasta San Antonio Oeste, donde quedó bajo atención veterinaria especializada. El objetivo fue controlar la lesión y acompañar el proceso de recuperación hasta comprobar que estuviera nuevamente en condiciones de volar.

El ejemplar permaneció durante 11 días en una clínica, bajo supervisión profesional. Allí recibió tratamiento y fue sometido a un proceso progresivo de rehabilitación en una jaula de vuelo especialmente destinada a recuperar sus capacidades.

Durante ese período, los profesionales observaron su evolución y comprobaron una recuperación gradual de la fuerza, la coordinación y la capacidad de vuelo. Estos parámetros fueron fundamentales para determinar cuándo el animal estaba preparado para regresar a la naturaleza.

Una vez completada la rehabilitación y verificado que podía desenvolverse nuevamente por sus propios medios, se concretó la liberación. De esta manera, el halcón peregrino pudo regresar a su ambiente natural y continuar con su ciclo de vida.

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El rol del halcón peregrino en los ecosistemas

El halcón peregrino es considerado una de las aves rapaces más especializadas del mundo. Su capacidad para desplazarse a gran velocidad y capturar presas durante el vuelo lo convierte en un depredador aéreo de gran importancia ecológica.

Dentro de los ecosistemas, cumple una función vinculada con la regulación de las poblaciones de otras aves. Al ocupar un nivel elevado dentro de la cadena alimentaria, su presencia también aporta información sobre las condiciones ambientales del territorio.

Por esa razón, la conservación de ejemplares de esta especie no solamente representa la protección de un animal particular. También forma parte de las acciones destinadas a preservar el equilibrio de los ambientes naturales y la biodiversidad de Río Negro.

La recuperación de este halcón permitió además poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos de respuesta frente a situaciones que involucren animales silvestres heridos, desorientados o expuestos a distintos tipos de riesgos.