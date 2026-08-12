Lanzan un programa de formación para cuidadores domiciliarios: cómo inscribirse

En toda la provincia, lanzan una formación con título oficial para cuidadores domiciliarios. Los detalles.

La provincia lanzó un programa de formación para capacitarse con titulo oficial como cuidadores domiciliarios.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha un nuevo Programa de Formación de Cuidadores Domiciliarios , destinado a personas que ya realizan tareas de cuidado o buscan incorporarse laboralmente al acompañamiento de personas mayores.

La propuesta comenzará el 24 de agosto , tendrá modalidad completamente virtual y se extenderá durante cuatro meses. En ese período, los participantes deberán completar una carga horaria total de 400 horas de formación .

La iniciativa apunta a profesionalizar una actividad que tiene una demanda creciente y que, en muchos casos, todavía se desarrolla de manera informal. El objetivo es brindar herramientas concretas para mejorar la calidad del acompañamiento.

Una capacitación de cuatro meses y 400 horas

El programa es impulsado por la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, junto con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la Secretaría de Trabajo.

El lanzamiento se realizó en la Asociación Libanesa de General Roca, donde participaron alrededor de 120 personas. La actividad contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de organizaciones vinculadas al sector.

Durante la jornada también se firmó un convenio entre las áreas y organizaciones involucradas. El acuerdo busca fortalecer la articulación entre el Estado provincial, los trabajadores y quienes representan al sector de cuidados.

La intención es que la capacitación no quede limitada exclusivamente al aprendizaje de contenidos, sino que pueda convertirse en una herramienta para facilitar la inserción laboral de quienes completen el trayecto.

Quiénes pueden acceder a la formación

La propuesta está dirigida a personas interesadas en comenzar a trabajar en el campo de los cuidados domiciliarios, pero también a quienes actualmente realizan tareas de acompañamiento de personas mayores sin contar con una formación específica.

Desde la Provincia señalaron que uno de los principales objetivos consiste en reconocer el cuidado como una actividad laboral que requiere conocimientos, responsabilidad y preparación para afrontar distintas situaciones.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó durante el lanzamiento que el programa busca generar una conexión concreta entre capacitación y empleo, con una mirada que permita ampliar oportunidades.

“Hoy dimos un paso muy importante: no solamente estamos generando instancias de formación, sino también trabajando para que esa capacitación pueda convertirse en una oportunidad concreta de empleo”, sostuvo la funcionaria.

Qué contenidos tendrá el curso

La formación contempla distintos contenidos relacionados con el cuidado integral de las personas mayores. Entre los ejes previstos aparecen los derechos de las personas mayores, el envejecimiento activo y las estrategias destinadas a promover un buen trato.

También se trabajará sobre cuidados básicos, comunicación, prevención del abuso y el maltrato, discapacidad y trabajo en red. Estos conocimientos apuntan a que los futuros cuidadores puedan desarrollar sus tareas con criterios técnicos y humanos.

El programa también incorpora una mirada vinculada con la autonomía y la dignidad de las personas mayores. La intención es que quienes desempeñen estas tareas puedan acompañar sin limitar las capacidades de quienes reciben cuidados.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la formación pretende ofrecer herramientas para abordar diferentes situaciones cotidianas y fortalecer el vínculo entre cuidadores, personas mayores, familias y otros actores involucrados.

Buscan jerarquizar el trabajo de cuidado

Durante la presentación, Avilez sostuvo que el cuidado debe ser entendido como una actividad laboral que exige preparación y compromiso. En ese sentido, consideró que la capacitación representa una herramienta para jerarquizar a quienes desarrollan estas tareas.

“El cuidado es trabajo. Requiere formación, responsabilidad y un enorme compromiso con las personas”, afirmó la secretaria de Trabajo, quien planteó la necesidad de continuar acompañando la profesionalización del sector.

El programa pretende generar nuevas oportunidades de formación e inserción laboral, pero también contribuir a que las personas mayores reciban una atención de mayor calidad en sus propios hogares.

La propuesta se enmarca además en una estrategia de articulación entre distintas áreas estatales. Cada organismo tendrá responsabilidades específicas para garantizar tanto el desarrollo académico como el acompañamiento vinculado con el empleo.

El rol del IPAP y las áreas provinciales

El Instituto Provincial de la Administración Pública tendrá a su cargo la organización académica de la capacitación y será el organismo responsable de la certificación correspondiente.

Por su parte, la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de los contenidos específicos vinculados con las tareas de cuidado y el acompañamiento de personas mayores.

La Secretaría de Trabajo, en tanto, participará desde el enfoque de formación para el empleo, con el objetivo de vincular los conocimientos adquiridos con posibles oportunidades de inserción laboral.

La articulación entre las tres áreas busca consolidar un esquema que combine capacitación, profesionalización y acceso al mercado laboral para quienes decidan desarrollar su actividad dentro del sector.

Cuándo y cómo realizar la inscripción

Las personas interesadas en participar podrán realizar la preinscripción desde el 13 hasta el 20 de agosto de 2026. El trámite estará disponible a través del sitio oficial del Instituto Provincial de la Administración Pública.

Una vez finalizado ese período, las personas que hayan completado la preinscripción recibirán información por correo electrónico sobre los pasos siguientes y el proceso necesario para completar la inscripción.

La capacitación comenzará el 24 de agosto y tendrá una duración estimada de cuatro meses, con una carga horaria total de 400 horas, bajo una modalidad completamente virtual.

Desde el Gobierno de Río Negro remarcaron que la propuesta busca alcanzar a personas de distintas localidades, aprovechando la virtualidad para ampliar el acceso a la formación y evitar que la distancia geográfica sea una barrera.