El IPAP lanzó su oferta académica 2026 y abrieron las inscripciones

El IPAP ofrece tecnicaturas y el secundario para adultos, con prioridad para los empleados estatales de Río Negro ¿Hasta cuándo hay tiempo para registrarse?

El Instituto Provincial de la Administración Pública ( IPAP ) de Río Negro abrió las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026, que estarán disponibles hasta el 15 de diciembre de 2025 . La propuesta educativa busca profesionalizar y fortalecer las competencias de los agentes públicos y municipales, aunque también podrán inscribirse vecinos de la provincia que deseen acceder a una formación gratuita y de calidad.

Si bien la prioridad está destinada al personal de la Administración Pública, el IPAP destacó que cualquier persona residente en Río Negro podrá anotarse, quedando su ingreso sujeto a cupos y vacantes disponibles.

La modalidad de cursada se desarrolla de manera virtual , combinando clases sincrónicas (en tiempo real) y asincrónicas , lo que permite una experiencia integral y adaptable a las necesidades de los estudiantes.

Las clases sincrónicas, que comienzan a partir de las 16:00, se dictan mediante videoconferencias dirigidas por docentes del instituto. Esta dinámica, además de facilitar el aprendizaje guiado, fomenta la interacción con los compañeros y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa.

Hasta el 15 de diciembre están abiertas las preinscripciones para el ciclo 2026.

Por su parte, las clases asincrónicas permiten acceder en cualquier momento del día a los materiales, actividades y recursos didácticos disponibles en el campus académico, favoreciendo la autonomía y la organización personal.

Desde el IPAP remarcaron que este formato “reduce las barreras geográficas y amplía las oportunidades de formación”, especialmente para quienes viven en localidades alejadas o cumplen con horarios laborales exigentes.

Amplia oferta académica para el ciclo 2026

La oferta del IPAP para el próximo año contempla tanto nivel medio como superior, con una amplia variedad de tecnicaturas orientadas al desarrollo de capacidades laborales y de gestión pública.

Nivel Medio

Ciclo Secundario para Adultos Trabajadores con orientación en Informática (100 cupos).

Nivel Superior

Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo (100 cupos).

Tecnicatura Superior en Gestión del Capital Humano (200 cupos).

Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa (200 cupos).

Tecnicatura Superior en Gestión de Servicios de Salud (200 cupos).

Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación al Desarrollo de los Nuevos Medios (200 cupos).

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Full Stack (150 cupos).

Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnologías de la Información (150 cupos).

Tecnicatura Superior en Turismo (100 cupos).

Tecnicatura Superior en Gestión de Gobiernos Municipales (100 cupos, exclusiva para agentes municipales).

La oferta tiene como prioridad a empleados estatales de Río Negro y sus municipios.

Cómo realizar la preinscripción

Los interesados deberán completar el formulario disponible en el módulo de preinscripción del SIU Guaraní del IPAP, cargando la documentación personal escaneada: DNI, partida de nacimiento, título educativo correspondiente (primario o secundario) y constancia laboral que acredite su condición de agente público o municipal, según el caso.

Requisitos principales:

Ser trabajador de la Administración Pública Provincial o Municipal (con constancia laboral).

Contar con secundario completo (para tecnicaturas) o primario completo (para secundario).

No estar cursando otra carrera en el IPAP.

Tener domicilio en Río Negro.

Tras completar la preinscripción, el instituto enviará un correo electrónico confirmando el estado de la solicitud según cupos y vacantes. Quienes resulten aceptados deberán realizar un ciclo introductorio virtual en febrero de 2026, cuya aprobación completará la inscripción definitiva.

Una puerta abierta a la capacitación y al crecimiento profesional

Desde su creación, el IPAP se ha consolidado como un espacio clave para la capacitación continua de los trabajadores del Estado rionegrino, con propuestas formativas orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la atención ciudadana. Con esta nueva convocatoria, la institución renueva su compromiso de acercar la educación pública a cada rincón de la provincia, apostando a una administración moderna y a una ciudadanía más formada y participativa.