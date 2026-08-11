Seleccionaron el terreno para el nuevo cuartel de Bomberos de Fernández Oro: dónde estará

Un estudio de la UFLO analizó seis terrenos y determinó cuál ofrece las mejores condiciones para construir el futuro cuartel de Bomberos.

La Municipalidad de Fernández Oro y la Asociación de Bomberos Voluntarios avanzaron en la búsqueda del lugar donde podría construirse el futuro cuartel.

La Municipalidad de Fernández Oro y la Asociación de Bomberos Voluntarios avanzaron en la búsqueda del lugar donde podría construirse el futuro cuartel de la ciudad.

Para definir la mejor alternativa, ambas instituciones solicitaron a la Universidad de Flores (UFLO) un estudio técnico que contempló seis terrenos y evaluó diferentes variables.

Entre ellas se analizaron la posibilidad de adquirir cada predio, la superficie disponible, las condiciones para construir, la compatibilidad con el entorno, los tiempos de llegada de los voluntarios y la capacidad de respuesta ante una emergencia.

El resultado fue contundente: el Terreno 1 quedó seleccionado como la mejor alternativa.

Dónde estaría el nuevo cuartel

El predio elegido se encuentra en el sector delimitado por las calles Las Grutas, General Roca, Cerros Azules e Islas Malvinas.

Uno de sus principales puntos a favor es que ya está en posesión de la Municipalidad de Fernández Oro, lo que representa una ventaja para avanzar con el proyecto.

El terreno tiene una superficie aproximada de 1.714 metros cuadrados y permitiría proyectar hasta 1.120 metros cuadrados cubiertos en una sola planta.

Esta característica resulta especialmente importante para un cuartel de Bomberos, debido a la necesidad de contar con espacios adecuados para el funcionamiento operativo y el resguardo de vehículos de gran porte.

La ubicación, otro de los puntos fuertes

El estudio también destacó la ubicación del predio. Según el análisis, permite alcanzar buena parte del casco central de Fernández Oro en tiempos reducidos.

Además, presenta condiciones favorables para responder ante emergencias en diferentes sectores de la ciudad.

La recomendación no surgió de una elección subjetiva, sino de una matriz técnica ponderada elaborada por la UFLO.

Fue la primera opción en los dos escenarios

El Terreno 1 se mantuvo como la alternativa mejor posicionada en los dos escenarios de evaluación analizados por la Universidad de Flores.

A partir de estos resultados, el estudio recomienda priorizar las gestiones para avanzar sobre ese predio y planificar allí la futura infraestructura de Bomberos.

La iniciativa apunta a que Fernández Oro pueda contar con un cuartel acorde a las necesidades actuales y preparado también para acompañar el crecimiento de la ciudad.

Un proyecto pensado para mejorar la respuesta ante emergencias

La elección del terreno representa un nuevo paso en la planificación del futuro cuartel de Bomberos Voluntarios.

Con una ubicación estratégica, espacio suficiente y posibilidades constructivas, el predio seleccionado aparece como la alternativa que mejores condiciones reúne para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en Fernández Oro.