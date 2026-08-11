Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti celebran 75 años y abren una convocatoria

Los Bomberos preparan una muestra histórica y piden a la comunidad aportar recuerdos históricos. Los detalles y cómo colaborar.

Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti abrieron una convocatoria a toda la comunidad para aportar materiales históricos que se exhibirán en la semana aniversario.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti prepara una celebración especial por los 75 años del cuartel y convocó a vecinos e instituciones a aportar material que permita reconstruir parte de la historia de la institución.

La propuesta contempla una muestra histórica que se desarrollará del 7 al 11 de septiembre en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti. Durante esas jornadas, la comunidad podrá conocer distintos elementos vinculados con la trayectoria de la institución.

La exposición incluirá fotografías, documentos, uniformes, vehículos y otros objetos que permitan repasar las distintas etapas atravesadas por los bomberos durante sus 75 años de servicio. La institución fue fundada el 1 de septiembre de 1951.

En ese marco, los organizadores decidieron abrir la convocatoria a la comunidad para incorporar materiales que permanezcan actualmente en manos de vecinos, familias o instituciones de la ciudad y que tengan algún vínculo con la historia del cuartel.

Durante la exposición, los Bomberos Voluntarios se encuentran acondicionando lo el primer camión que tuvieron en servicio en la ciudad.

Qué materiales se pueden aportar

La convocatoria incluye fotografías antiguas, recortes periodísticos, documentos, uniformes, cascos, insignias, herramientas y otros elementos relacionados con la actividad de los Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

La intención es reunir piezas que permitan ampliar el recorrido histórico y recuperar recuerdos que, aunque formen parte de colecciones particulares, también pueden representar una parte importante de la memoria colectiva de la ciudad.

Desde la institución aclararon que los materiales entregados serán registrados y preservados durante la exposición. Una vez finalizada la muestra, todos los elementos serán devueltos a sus propietarios.

Del 7 al 11 de septiembre, en las instalaciones del cuartel central, se desarrollará la muestra abierta y gratuita a toda la comunidad. Estefania Petrella

Hasta cuándo se pueden acercar los recuerdos

Los vecinos que quieran colaborar tienen tiempo hasta el 31 de agosto para acercarse al cuartel, ubicado en Alem 955, y entregar los objetos o materiales que puedan formar parte de la muestra.

La recepción se realiza de lunes a sábado, entre las 8 y las 21. De esta manera, la institución busca facilitar la participación de quienes quieran contribuir con algún recuerdo familiar o material relacionado con la historia del servicio de emergencias de la ciudad.

También se habilitaron distintos canales para realizar consultas y coordinar previamente la entrega de los elementos. La comunidad puede comunicarse al teléfono 299-4781304, al WhatsApp 299-6346294 o mediante el correo electrónico [email protected].

Una historia que también pertenece a la comunidad

La convocatoria busca que el aniversario no sea solamente una celebración institucional, sino también una oportunidad para recuperar historias, imágenes y objetos que permitan mostrar cómo fue creciendo el cuartel a lo largo de sus 75 años.

La iniciativa parte de una idea central: buena parte de la historia de los Bomberos Voluntarios también permanece en los hogares de quienes acompañaron su trabajo, registraron sus intervenciones o conservaron algún elemento representativo.

Por eso, desde la institución invitaron a los vecinos a revisar archivos familiares, fotografías y recuerdos que puedan contribuir a reconstruir ese recorrido. El objetivo es que la muestra permita acercar a las nuevas generaciones una parte de la historia de los bomberos y su vínculo con Cipolletti.