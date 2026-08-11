El polémico proyecto sobre transfusiones de sangre que gana terreno en Río Negro

Ya se aprobó en primera vuelta. Contempla la creación de un registro provincial para aquellos que se niegan por cuestiones religiosas o de conciencia.

La propuesta fue aprobada con 28 votos afirmativos y 15 negativos, y se espera su tratamiento en segunda vuelta.

Con varias objeciones, la Legislatura de Río Negro dio un paso clave al aprobar en primera vuelta el proyecto que contempla la creación de un registro provincial para que los ciudadanos puedan asentar, de manera anticipada, su negativa a recibir transfusiones de sangre por razones religiosas o de conciencia.

La idea, impulsada por el legislador Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) y presentado originalmente en abril de 2025, busca resolver los vacíos legales y encrucijadas éticas que enfrentan habitualmente los profesionales de la salud cuando un paciente o sus familiares se oponen a este procedimiento médico.

La propuesta fue aprobada con 28 votos afirmativos y 15 negativos , y se espera su tratamiento en segunda vuelta para definir si se convertirá en ley.

Según explicó Acevedo, la iniciativa apunta a dar un marco de certeza y ordenamiento legal que resguarde tanto la autonomía de la voluntad del paciente -garantizada por la Ley Nacional 26.529 de Derechos del Paciente- como el accionar del personal sanitario en situaciones de emergencia.

Cómo funcionará el Registro Provincial

Una vez promulgado el marco normativo, el Ministerio de Salud de Río Negro será la autoridad de aplicación encargada de poner a disposición de todos los nosocomios, públicos y privados, un sistema de consulta rápida:

Pacientes inscriptos: Si una persona asentó previamente en el registro su objeción de conciencia y llega al centro médico en estado de inconsciencia, el equipo de salud deberá respetar su voluntad explícita y recurrir a tratamientos médicos alternativos para resguardar su vida sin realizar la transfusión.

Pacientes no inscriptos: Si el paciente ingresa en estado grave e inconsciente sin estar registrado ni haber expresado formalmente su negativa, los médicos quedarán facultados para realizar la transfusión de inmediato. En estos casos, la opinión o negativa opuesta por familiares directos o indirectos no bloqueará el procedimiento médico, protegiendo al personal de eventuales denuncias por mala praxis o dilaciones judiciales.

Regulación especial para menores de 16 a 18 años

A propuesta de la legisladora y médica Ayelén Spósito (Vamos con Todos), la norma incorporó una cláusula específica referente a las personas de entre 16 y 18 años.

Si bien a esa edad se les reconoce progresivamente autonomía para la toma de decisiones sobre su propio cuerpo, en caso de que un menor en este rango etario manifieste su negativa a recibir una transfusión vital, la ley dispondrá la intervención urgente de la Justicia. El tribunal interviniente deberá expedirse priorizando el interés superior del niño y el derecho a la vida por encima de la objeción manifestada.

Antecedentes judiciales en la provincia

El debate en la provincia cobró relevancia pública a partir de diversos casos donde el rechazo a las transfusiones derivó en judicializaciones de urgencia:

Bariloche (2017): Los padres de un niño de 6 años, pertenecientes a los Testigos de Jehová, rechazaron la transfusión. La jueza María Marcela Pájaro determinó que la responsabilidad parental no es un derecho absoluto cuando está en peligro inminente la vida de un menor y ordenó realizar la práctica médica.

Viedma: Un joven accidentado ingresó inconsciente al Hospital Zatti. Ante la oposición familiar a la transfusión, la jueza de Familia Ana Carolina Scoccia autorizó la intervención médica urgente para salvar su vida.

Con la implementación de este registro y las capacitaciones en tratamientos alternativos contempladas en el proyecto, Río Negro busca agilizar los protocolos de urgencia, evitar procesos judiciales innecesarios y resguardar la responsabilidad profesional de los médicos de guardia en toda la provincia.

Varios votos en contra

Entre los cuestionamientos al proyecto, se señaló las problemáticas regionales en caso de que la persona no sea rionegrina. "¿Qué hacemos?" ¿Vamos a ir a pedir un registro a cada provincia de donde son los implicados en el incidente?", se preguntaron los detractores.